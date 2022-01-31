Kyber Network (KNC) затьмарив крипторинок, адже після того, як відбулося впровадження Kyber 3.0, та стала доступна сумісність кількох децентралізованих бірж, цей токен здорожчав більше ніж на 50% за місяць.

Здається, на криптовалютному ринку панує волатильність, а занепокоєння, хвилювання та скептицизм сягнули найвищого рівня.

Будь-якому проєкту важко вийти за межі какофонії та досягти позитивного зростання цін, проте деякі проєкти демонструють стійкість під час нинішнього падіння.

KNC — це децентралізована біржа (DEX), яка працює в багатоканальному просторі та використовує технологію агрегації, що з’єднує програми децентралізованого фінансування (DeFi) та їхніх клієнтів із джерелами ліквідності, де пропонують найвищі ставки.

Незважаючи на ослаблення ринку криптовалют, ціна KNC зросла на 57% від мінімуму в 1,18 долара, що зафіксували 6 січня, до стабільного піку в 1,87 долара 27 січня.

Ще одним фактором, що сприяє зростанню KNC, є те, що в екосистему Kyber Network постійно додають нові децентралізовані торгові системи.

Джерело: TradingView

Завдяки останнім розробкам протокол KyberSwap наразі підтримує понад 40 DEX і 31 000 пулів ліквідності в шести основних блокчейн-системах. Є лише кілька конкурентів, що можуть порівнятися своїми показниками доступності: ZRX, який пропонують на 105 біржах, та Uniswap, який торгується на 76 біржових платформах.

Токен KNC широко доступний на біржах

З точки зору доступності KNC є другим за поширеністю токеном DEX і тепер він доступний на 80 різних біржах.

Починаючи з 22 січня і до останнього стрибка ціни токен KNC стабільно зростав. Позитивний прогноз щодо нього базується на показнику, що включає алгоритмічну оцінку минулих і теперішніх ринкових обставин на основі різних джерел даних, наприклад, настрої на ринку, обсяг торгів, останні зміни цін і трафік у Twitter.

Як видно на графіку вище, цей показник KNC піднявся в зелене і 22 січня сягнув максимальної позначки в 79, десь приблизно за 35 годин до того, як ціна почала зростати і протягом наступних трьох днів збільшилася на 44%.