Цього тижня в результаті двотижневого зростання Ethereum (ETH) , друга за розміром криптовалюта в світі, нарешті зміг перевищити позначку в 3000 доларів. Наразі бики ETH утримують ціну. До того ж, ми бачимо, що кити Ethereum активізують свою діяльність. Розглянемо деякі важливі деталі:

Підвищений попит, що спостерігається серед китів, може спровокувати вирішальне ралі 2022 року.

Деякі аналітики вважають, що до кінця року ціна монета може зрости до 6100 доларів.

Цього року Ethereum може сягнути майже 12 мільярдів доларів.

Джерело даних: Tradingview

Куди рухатиметься ціна Ethereum (ETH) далі?

Вже шостий день поспіль ми спостерігаємо, як зростає Ethereum. Насправді монета ненадовго перевищила місячні максимуми в 3200 доларів, а потім трохи відступила. Короткостроковий прогноз щодо монети дуже оптимістичний. Аналітики очікують, що найближчими днями ETH буде зростати.

Якщо токен зможе подолати 200-денну EMA на рівні 3144 доларів, то, можливо, ми побачимо достатній бичачий імпульс, який підштовхне монету набагато вище 4000 доларів. Тобто мінімальна ціна цього року (2159 доларів) зросте майже на 55%.

Щодо довгострокових перспектив, ETH може досягти 6100 доларів цього року. І насправді це дуже скромна і консервативна оцінка. Деякі експерти вважають, що якщо настрої на ринку покращаться, ця монета може сягнути 10 000 доларів. Але існують деякі фактори потенційного ризику, зокрема швидка інфляція в США.

Чи стане Ethereum (ETH) найкращою криптовалютою цього року?

Отож, якщо ви прагнете стабільного зростання капіталу, то Ethereum (ETH) буде гідним варіантом для купівлі. Звичайно прибутки цієї монети не збільшаться в 100 разів. Однак вона може запропонувати +20-30% у 2022 році.

Якщо ви шукаєте для інвестицій безпечний варіант криптоактивів, неможливо знайти кращої альтернативи, ніж Ethereum. Більше того, ця криптовалюта залучає багато інституційних грошей.