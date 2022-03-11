Протягом останніх кількох днів кити Ethereum активно скуповують Chainlink (LINK) . LINK і справді обігнав Yearn Finance і здобув титул активу, яким найчастіше торгують кити. А що ж це тоді означає? Чи варто і вам слідувати за цією стратегією китів? Розглянемо деякі важливі моменти:

На даний момент LINK є криптовалютою, якою найчастіше торгуюють 1000 найбільших китів Ethereum.

Це говорить про те, що солідні інвестори очікують, що в найближчій і середньостроковій перспективі LINK буде зростати.

На момент виходу статті LINK торгувався на рівні 13,24 долара, тобто за останні 24 години знизився приблизно на 6%.

Джерело даних: Tradingview

Чому кити ETH скуповують Chainlink (LINK)

Важливо пам’ятати, що 100 найбільших гаманців Ethereum містять активів на суму 1,3 мільярда доларів. Таким чином, це люди, які мають багато грошей на інвестиції, і будь-які кроки, які вони здійснюють, можуть мати тривалий ефект на цінову дію будь-якого активу. Дійсно ми знаємо, що наразі найбільший гаманець ETH містить LINK на суму майже 168 мільйонів доларів. Це величезна кількість, і це свідчить про те, що монета буде зростати.

Більше того, Chainlink робить серйозні кроки. Буквально вчора цей проєкт оголосив, що запускає підтримку токенізованих безстрокових своп-пулів для Float Capital. Float Capital створили на Avalanche. До того ж, Chainlink разом з Ethereum робить серйозні кроки у NFT-простір. Все це створює ідеальні умови для майбутнього зростання монети.

Чому варто придбати Chainlink (LINK)

Окрім тих нещодавніх розробок, які ми зазначили вище, безсумнівно, варто сказати, що Chainlink є одним із основних криптопроєктів за ринковою капіталізацією. Якщо говорити про рух ціни цього активу, то протягом останнього місяця вона знижувалася.

Проте це жодним чином не вливає на довгострокові перспективи монети. LINK зросте до величезних масштабів, і це одна з тих монет, на яку кожен інвестор має звернути увагу.