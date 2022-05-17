Організація Luna Foundation Guard, яка підтримує екосистему Terra, зробила повідомлення, що 8 і 10 травня вони продали 80 081 біткоїн та інші токени, щоб запобігти краху.

До того, як USТ втратив свою прив’язку, у Luna Foundation Guard (LFG) було понад 80 000 BTC та інших криптовалют.

Організація продала біткоїни приблизно на 3 млрд UST, які наразі нічого не приносять, оскільки блокчейн Terra призупинив свою роботу.

Luna заявила у Twitter:

«Починаючи з 8 травня, коли ціна UST почала опускатися значно нижче одного долара, наш фонд почав конвертувати резерв у UST. Фонд зробив це, виконуючи свопи безпосередньо в ланцюгах і передаючи BTC контрагентам, щоб ті могли вступати в угоди з LFG на великі суми і в короткий термін. Було продано 26 281 671 USDT та 23 555 590 USDC на загальну суму 50 200 071 UST. Для торгівлі з контрагентами перерахували 52 189 BTC на суму 1 515 689 462 UST, за вирахуванням повернених 5 313 BTC. 10 травня, коли UST впав до $0,75… продали 33 206 BTC загальною вартістю 1 164 018 521 UST».

Однак на наступний день Luna впала, оскільки не було інших механізмів або активів для стабілізації стейблкоїну UST.

7 травня LFG мав 80 394 біткоїни, але коли ціна $UST почала падати, вони почали конвертувати резерви біткоїну в $UST. На момент написання статті в їхньому резерві залишилося лише 313 BTC.