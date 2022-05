Новий NFT-маркетплейс LimeWire, який виник на базі популярного музичного додатку початку 2000-х років, який вже припинив своє існування, уклав величезну угоду з Universal Music Group (UMG).

Таке партнерство з UMG, який є світовим лідером у процвітаючому музичному та розважальному секторі, сприяє тому, що LimeWire привертає до себе все більше уваги.

Згідно з повідомленням для преси, опублікованим у вівторок, завдяки цій угоді з Universal Music компанія зможе запропонувати свій маркетплейс цифрових предметів колекціонування деяким культовим компаніям звукозапису і шанованим артистам.

Серед лейблів, які можуть долучитися до NFT-маркетплейсу LimeWire, щоб за допомогою цифрових музичних NFT-композицій та досвіду Web3 привабити більше шанувальників, можна згадати Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records і Motown Records.

Пол і Джуліан Зехетмайри, співголови LimeWire, прокоментували цю співпрацю і сказали, що партнерство «по-справжньому демонструє той темп, з яким музична індустрія охоплює Web3».

«Ми з радістю відкриваємо NFT-екосистему LimeWire для виконавців і шанувальників Universal Music Group і будемо з нетерпінням чекати, доки на нашому маркетплейсі з’являться перші творчі проєкти», – додали вони.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022