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LimeWire уклав важливу угоду з Universal Music Group щодо музичних NFT

Бізнес

Новий NFT-маркетплейс LimeWire, який виник на базі популярного музичного додатку початку 2000-х років, який вже припинив своє існування, уклав величезну угоду з Universal Music Group (UMG).

Таке партнерство з UMG, який є світовим лідером у процвітаючому музичному та розважальному секторі, сприяє тому, що LimeWire привертає до себе все більше уваги.

Згідно з повідомленням для преси, опублікованим у вівторок, завдяки цій угоді з Universal Music компанія зможе запропонувати свій маркетплейс цифрових предметів колекціонування деяким культовим компаніям звукозапису і шанованим артистам.

UMG надаватиме ліцензії виконавцям для NFT-маркетплейсу LimeWire

Серед лейблів, які можуть долучитися до NFT-маркетплейсу LimeWire, щоб за допомогою цифрових музичних NFT-композицій та досвіду Web3 привабити більше шанувальників, можна згадати Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records і Motown Records.

Пол і Джуліан Зехетмайри, співголови LimeWire, прокоментували цю співпрацю і сказали, що партнерство «по-справжньому демонструє той темп, з яким музична індустрія охоплює Web3».

«Ми з радістю відкриваємо NFT-екосистему LimeWire для виконавців і шанувальників Universal Music Group і будемо з нетерпінням чекати, доки на нашому маркетплейсі з’являться перші творчі проєкти», – додали вони.

У майбутньому це партнерство дозволить отримати доступ до ліцензій, які необхідні маркетплейсу, щоб укласти партнерські угоди з виконавцями, які співпрацюють з UMG, причому ця співпраця перейде на оригінальні музичні NFT-проєкти.

NFT-простір продовжує збільшуватися, оскільки основні гравці, зокрема уряди, використовують цю технологію, яка дозволяє створювати та захищати цифрові елементи в блокчейні.

Оскільки тут є можливості для монетизації, це означає, що галузь ідеально підходить для митців та інших людей, які хочуть отримувати прибутки. LimeWire надасть таку можливість виконавцям UMG.

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