Лістинг Findora, проєкту із програмованою конфіденційністю, на KuCoin
Сьогодні на біржі KuCoin відбувся лістинг Findora (FRA), токена публічного блокчейну, що пропонує програмовану конфіденційність та повну сумісність з EVM. Наразі підтримується торгова пара FRA/USDT.
Депозити починають працювати одразу
Депозити в мережі FRA починають працювати одразу. Торгівля почнеться завтра, 12 квітня, о 12:00 за Києвом. Виводи кошти можна буде починаючи з 13:00 за Києвом 13 квітня 2022 року.
Подробиці
Загальна пропозиція Findora обмежена 21 мільярдом FRA. Стартова ціна буде становити 0,058 долара. Findora використовує останні новинки в секторі доказів з нульовим знанням і багатосторонніх обчисленнях. Це дає можливість користувачам здійснювати приватні транзакції і вибірково проводити перевірку.
Напочатку цей проєкт задумувався як університетське дослідження криптографії. Його представили широкому загалу у 2021 році.
Переваги Findora
Ця публічна, децентралізована, багатоцільова транзакційна система дозволяє користувачам керувати реєстром у конфіденційний спосіб, який, проте, буде доступний для відкритої перевірки. Цей проєкт пропонує активи, транзакції та програмовані контракти, які гарантують конфіденційність та відповідають законам.
Цей блокчейн працює в децентралізованій мережі операторів, подібних до Ethereum і Bitcoin. У той же час він підтримує бічні реєстри, які запускає низка сумісних мереж.
Будь-яка звичайна фінансова установа може використовувати ці бічні реєстри, щоб замінити інфраструктуру, на якій вона працює. Ця платформа може запускати всі види активів. Її місія полягає в тому, щоб вирішувати проблеми, пов’язані з підтримкою цифрових активів та різноманітними варіантами використання фінансів.
Ця екосистема працює над тим, щоб зберегти прозорість та доступність інших систем на базі блокчейну. Вона прагне досягнути таку конфіденційність і при цьому зберегти прозорість.
Про KuCoin
KuCoin позиціонується як криптобіржа, яка керується людьми і працює для них. Вона використовує передові технології, що створити корисні сервіси, і щоб більше людей могли скористатися революцією блокчейн-технології.
Спільнота, розвитку якій сприяє KuCoin, дозволить кожному отримати вигоду від її зростання, і при цьому прислухатимуться до кожного її учасника.
KuCoin створює екосистему навколо токена KuCoin (KCS), що стане провідником у процвітаючий децентралізований світ, створенню якого сприяють всі члени спільноти.