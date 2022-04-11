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Лістинг Findora, проєкту із програмованою конфіденційністю, на KuCoin

Ринки

Сьогодні на біржі KuCoin відбувся лістинг Findora (FRA), токена публічного блокчейну, що пропонує програмовану конфіденційність та повну сумісність з EVM. Наразі підтримується торгова пара FRA/USDT.

Депозити починають працювати одразу

Депозити в мережі FRA починають працювати одразу. Торгівля почнеться завтра, 12 квітня, о 12:00 за Києвом. Виводи кошти можна буде починаючи з 13:00 за Києвом 13 квітня 2022 року.

Подробиці

Загальна пропозиція Findora обмежена 21 мільярдом FRA. Стартова ціна буде становити 0,058 долара. Findora використовує останні новинки в секторі доказів з нульовим знанням і багатосторонніх обчисленнях. Це дає можливість користувачам здійснювати приватні транзакції і вибірково проводити перевірку.

Напочатку цей проєкт задумувався як університетське дослідження криптографії. Його представили широкому загалу у 2021 році.

Переваги Findora

Ця публічна, децентралізована, багатоцільова транзакційна система дозволяє користувачам керувати реєстром у конфіденційний спосіб, який, проте, буде доступний для відкритої перевірки. Цей проєкт пропонує активи, транзакції та програмовані контракти, які гарантують конфіденційність та відповідають законам.

Цей блокчейн працює в децентралізованій мережі операторів, подібних до Ethereum і Bitcoin. У той же час він підтримує бічні реєстри, які запускає низка сумісних мереж.

Будь-яка звичайна фінансова установа може використовувати ці бічні реєстри, щоб замінити інфраструктуру, на якій вона працює. Ця платформа може запускати всі види активів. Її місія полягає в тому, щоб вирішувати проблеми, пов’язані з підтримкою цифрових активів та різноманітними варіантами використання фінансів.

Ця екосистема працює над тим, щоб зберегти прозорість та доступність інших систем на базі блокчейну. Вона прагне досягнути таку конфіденційність і при цьому зберегти прозорість.

Про KuCoin

KuCoin позиціонується як криптобіржа, яка керується людьми і працює для них. Вона використовує передові технології, що створити корисні сервіси, і щоб більше людей могли скористатися революцією блокчейн-технології.

Спільнота, розвитку якій сприяє KuCoin, дозволить кожному отримати вигоду від її зростання, і при цьому прислухатимуться до кожного її учасника.

KuCoin створює екосистему навколо токена KuCoin (KCS), що стане провідником у процвітаючий децентралізований світ, створенню якого сприяють всі члени спільноти.

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