Ралі криптовалют, яке ми спостерігали протягом останніх двох тижнів, нарешті стало на паузу. Здається, більшість монет дещо відкотилися, інші ж торгувалися боком протягом більшої частини цього тижня. Litecoin (LTC) тут не став винятком. Протягом останніх 24 годин ця монета здешевшала приблизно на 5%. Розглянемо останні новини:

LTC падає навіть тоді, коли дані свідчать про підвищену активність в мережі.

Монета істотно піднялася від цьогорічного мінімуму.

Ми очікуємо, що LTC консолідується десь в районі 120 доларів і лише потім знайде достатню підтримку.

Джерело даних: Tradingview

Про що свідчить цінова дія Litecoin (LTC)

Той факт, що активність у мережі є колосальною, має дати інвесторам LTC надію. Обсяги транзакцій залишаються високими, і це може лише сприяти подальшому зростанн. Таким чином, можна з упевненістю зробити висновок, що нещодавнє сповільнення імпульсу значною мірою виникло через настрої на загальному ринку.

Однак, незважаючи на це, є декілька ведмежих ознак, особливо якщо говорити про найближче майбутнє. Наприклад, LTC впав трохи нижче 50-денної SMA. Індикатори імпульсу також свідчать про рух вниз. Проте не варто очікувати різкого падіння.

Насправді, цілком ймовірно, що LTC консолідується на рівні 120 доларів. Навіть якщо монета буде падати далі, ми очікуємо, що вона знайде потужну підтримку на рівні 116 доларів. Після цього Litecoin відновить свою висхідну тенденцію і у другому кварталі може зрости до 200 доларів.

Чи варто інвестувати в Litecoin (LTC)?

Так, якщо ви хочете мати гарний портфель криптовалютних активів, вам варто розглянути LTC. Що стосується короткострокової перспективи, LTC має великий потенціал для росту.

Просто почекайте, доки ціна токену консолідується, і він впаде десь до 116 доларів, а потім купуйте. Цілком вірогідно, що найближчим часом монета продовжить рухатися вгору.