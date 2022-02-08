Останні два тижні були досить цікавими для биків Litecoin (LTC). Після того, як у січні монета сягнула значних мінімумів, тепер вона різко відскочила. Якщо поглянути на індикатори, то видно, що бичачий імпульс може підштовхнути LTC до 140 доларів. Розглянемо деякі важливі моменти:

Після досягнення мінімальної позначки в 97 доларів, за останні два тижні Litecoin (LTC) зробив різкий стрибок і піднявся майже на 30%.

На момент виходу статті монета торгувалася за 128,50 долара, тобто за 24 годин зросла приблизно на 2%.

Прорив здається досить потужним і може найближчими днями підштовхнути LTC до позначки в 140 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Чому відновлення Litecoin (LTC) тільки починається

Як і на більшість монет, на Litecoin (LTC) значно вплинули січневі розпродажі. Токен спромігся торгуватися близько позначки в 100 доларів, але врешті-решт сягнув дна близько 97 доларів. Однак LTC зміцнився протягом останніх двох тижнів або близько того.

Зараз він торгується майже на 30% вище цього рівня, і цей бичачий прорив тільки починається. Ми очікуємо, що найближчими днями бики підштовхнуть ціну токена набагато вище 140 доларів. Зараз головне — спостерігати, чи утримають бики LTC вище наступного рівня підтримки в 120 доларів.

Якщо цього не станеться, то, скоріше за все, монета повернеться до зони високого попиту в 105 доларів. Проте всі ознаки вказують, що буде зростання. Наприклад, LTC перевищив свою 20-денну ковзну середню, а також намагається подолати 50-денну MA.

Чому варто придбати Litecoin (LTC)

Схоже, Litecoin на шляху до повного відновлення. Хоча монета, можливо, не досягне максимумів 2021 року в найближчі дні, але вона має солідну тенденцію до зростання, яка може компенсувати деякі втрати, що були в січні. Більше того, у довгостроковій перспективі LTC завжди був гідною інвестицією.