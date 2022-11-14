Лондон і Белфаст – найкращі криптоміста в Великій Британії

Ми вже писали про поширення криптовалют у Великій Британії, а в цій статті хочемо трохи глибше зануритися в тему та розглянути, в яких британських містах володіють найбільшою кількістю криптовалют, і якою буде картина в різних регіонах країни.

Британський криптоінвестор в середньому витрачає £473

Згідно з опитуванням VoucherCodes, загалом кожен третій британець по всій країні володіє криптовалютою.

На криптовалюту витрачають в середньому 473 фунти стерлінгів (20 500 грн). Цю суму навряд чи можна назвати колосальною, дехто витрачає значно більше.

5% британців витратили на криптовалюту понад 2000 фунтів (87 000 грн). Очевидно, цього року ситуація на ринках була жахливою. Нещодавній крах FTX наніс останній удар по галузі, яка й так весь рік переживає труднощі.

Це означає, що значна частина британських інвесторів зараз, ймовірно, у мінусі, а ціни на криптовалюту перебувають у вільному падінні після того, як у листопаді 2021 року біткоїн досяг свого історичного максимуму – 69 000 доларів.

Лондон став лідером, Белфаст посідає другу сходинку

Лондон займає лідерську позицію: тут в середньому на криптовалюту витрачають 777 фунтів (34 000 грн).

Не дивно, що Лондон займає перше місце в рейтингу, адже це фінансовий центр Сполученого Королівства, якщо не всієї Європи.

777 фунтів – це значно більше, ніж середній показник в 473 фунти. Варто виділити Белфаст, який посідає другу сходинку. В цьому місті Північної Ірландії в середньому витрачають 699 фунтів стерлінгів (30 000 грн), майже стільки, як і в Лондоні.

Трійку лідерів замикає місто Кардіфф, що в Вельсі, тут в середньому на криптовалюту витрачають 572 фунти (25 000 грн).

У Ньюкаслі витрачають на криптовалюту найменше

На іншому кінці рейтингу знаходиться Ньюкасл, тут в середньому у криптовалюту інвестують 230 фунтів (10 000 грн), а це найнижчий показник в нашому опитуванні.

В цьому північному місті (що має найкращу футбольну команду в світі, за словами абсолютно неупередженого журналіста) на криптовалюту витрачають на 50% менше, ніж у середньому по Великій Британії, і майже на 70% менше, ніж витрачають лондонці.

З огляду на те, куди рухаються ціни, схоже, місцеві жителі зробили правильний вибір. Також можна згадати інші міста, де витрати нижче середнього – це Ліверпуль, Брайтон, Лестер і Шеффілд.

Джерело