У 2021 році Loopring (LRC) демонстрував одні з найкращих результатів серед монет. У листопаді минулого року цей альткоїн фактично сягнув свого максимального рівня в 3,86 долара. Та після цього розпочалось вільне падіння токена LRC. Однак, схоже, найближчими днями монета набере обертів і здійнить серйозний бичачий прорив. Розглянемо деякі важливі моменти:

Наприкінці 2021 року Loopring (LRC) сягнув історичного максимуму в 3,86 долара, а потім впав більше ніж на 75%.

На момент написання статті токен торгувався за 1,06 долара, тобто за останні 24 години збільшився приблизно на 5%.

Однак зараз Loopring (LRC) консолідується, і завдяки рішучомуу бичачому прориву його поточна ціна може зрости майже на 50%.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Loopring (LRC) відновитися до 3 доларів

Loopring (LRC) може взяти напрямок на позначку в 3 долари, однак це станеться найближчим часом. Проте LRC може зрости на 50% найближчими днями, та для цього токен має подолати опір накладних витрат в 1,2 долара.

Протягом останніх днів LRC кілька разів намагався подолати цей поріг, але йому це не вдалося. Однак на горизонті починає маячіти непоганий бичачий імпульс.

Цілком ймовірно, що в найближчій перспективі монета сягне позначки в 1,2 долара і після цього злетить до 1,8 долара. В результаті цього прибутки інвесторів збільшаться майже на 50%. Більше того, показники RSI також свідчать про висхідний імпульс.

Чому необхідно придбати Loopring (LRC)

Loopring (LRC) — це рішення для масштабування Ethereum, що забезпечує інфраструктуру, необхідну для створення децентралізованих бірж. Це один з найперспективніших криптопроєктів на сучасному ринку.

Його ринкова капіталізація становить близько 1,4 мільярда доларів, і LRC ще має великий потенціал для зростання. Тому токен є гарною довгостроковою інвестицією, особливо зараз, коли він суттєво впав від свого максимуму.