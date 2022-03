Loopring зростає через новини про партнерство з GameStop

Протягом останніх 24 годин Loopring зріс на 40,87% через новини про партнерство з GameStop, метою якого буде сприяти NFT-маркетплейсу від GameStop. На момент написання статті токен торгувався за 1,17 долара.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати LRC, ця стаття саме для вас.

LRC — це криптотокен Loopring, відкритого протоколу на основі Ethereum, що спеціалізується на створенні децентралізованих криптобірж.

Loopring прагне об’єднати централізоване узгодження замовлень із децентралізованою оплатою замовлень в блокчейні і створити гібридне рішення, яке поєднає найкраще з обох світів.

Loopring Protocol прагне зменшити або усунути неефективність DEX і при цьому зберегти їхні переваги. Він проводить операції в мережі, але керує замовленнями централізовано.

Окрім того, він об’єднує кілька замовлень у кругові операції, а не підтримує виключно одну торгову пару проти однієї. Таким чином, цей протокол хоче покращити ліквідність DEX і одночасно підвищити ефективність виконання замовлення.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що вплинуть на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Wallet Investor робить досить оптимістичні прогнози щодо Loopring. Експерти цього ресурсу очікують, що в довгостроковій перспективі токен буде зростати. За їхніми словами, 1 LRC буде коштувати 4,65 долара в березні 2027 року. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +295,49%. Якщо зараз ви інвестуєте 100 доларів в LRC, то у 2027 році зможете отримати 395,49 долара.

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022