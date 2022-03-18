Lucky Block (LBLOCK) сьогодні зростає. Більшість монет на ринку демонструють певний приріст, але LBLOCK знаходиться на зовсім іншому рівні. Та чи може це свідчити про тривалий бичачий забіг, в результаті якого монета зросте до 0,1 долара? Будемо спостерігати, як розвиватимуться події в майбутньому, а зараз давайте розглянемо важливі факти:

Якщо Lucky Block (LBLOCK) зросте до 0,1 долара, це означатиме, що він збільшився майже в 100 разів.

Вже другий день поспіль ціна монета зростає на двозначні числа.

На момент написання статті вона торгувалася за 0,0048 долара, тобто зросла приблизно на 20%.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Lucky Block (LBLOCK) зрости до 0,1 долара?

Монета Lucky Block (LBLOCK) має величезний потенціал. Однак, щоб зрости до позначки в 0,1 долара, монета має здорожчати майже в 100 разів. У криптопросторі таке зростання цілком можливе, але у нинішній ситуації є багато перешкод, які можуть стати на заваді.

Важливо зазначити, що Lucky Block (LBLOCK) не значиться у списках жодної провідної біржі. А отже, він має величезний потенціал для росту. Як правило, вартість монети зростає, як тільки вона починає котируватися на основних біржових платформах.

Окрім того, Lucky Block (LBLOCK) дуже недооцінений. Його ринкова капіталізація становить близько 140 мільйонів доларів, але вона може бути більшою. Токен може зрости до 0,1 долара, але на це потрібен певний час. Це пов’язано з тим, що зараз ситуація на ринку не дуже сприятлива.

Чи є Lucky Block (LBLOCK) гарним активом?

Lucky Block (LBLOCK) намагається створити глобальну лотерею, використовуючи потужність блокчейн-технології. Це інноваційна концепція, яка може відкрити двері для багатьох нових сервісів у галузі ставок.

З огляду на це токен є гідним активом, який варто придбати. Окрім того, цей проєкт залучає значний капітал та має підтримку інвесторів. Тому це лише питання часу, коли він зросте до величезних масштабів на ринку криптовалют.