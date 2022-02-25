Сьогодні ціна Lucky Block в реальному часі становить 0,006 долара, а добовий обсяг торгів складає 8,7 мільйона доларів. За останні 24 години Lucky Block здорожчав більше ніж на третину. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Lucky Block, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Lucky Block

Оскільки LBLOCK є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LBLOCK за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LBLOCK прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на LBLOCK

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LBLOCK.

Що таке Lucky Block?

Lucky Block має прагне створити глобальну лотерейну систему, в якій гравці використовують протоколи блокчейну. Цей проєкт фокусується на забезпеченні подальшої прозорості та справедливості в ігровому простору.

Його творці хочуть створити лотерею, де кожен гравець матиме вищі шанси, і забезпечувати надійну інвестиційну стратегію для власників токенів, а також сприяти розвитку своїє спільноти.

За допомогою технології розподіленого реєстру цей блокчейн може майже миттєво виплачувати виграші, а також проводить повне відстеження і запис, незалежно від розміру виграшів. Окрім того, блокчейн підтверджує гравців та їхні квитки, зменшуючи ймовірність втрати, знищення або фальсифікації інформації.

Lucky Block скоротить час розіграшу та буде проводити кілька розіграшів на день, і таким чином у гравців буде більше шансів на виграш, а витрати на лотерею знизяться. До того ж, завдяки операціям з низькою маржею гравці можуть брати участь у лотереях в залежності від їхньої толерантності до ризику та отримати кращі шанси.

Чи варто купувати Lucky Block сьогодні?

Через новини про проведення кількох листингів Lucky Block зростає, але нещодавно він зазнав падіння і зараз знаходиться дуже далеко від свого історичного максимуму в 0,02 долара. Варто з недовірю ставитися до всіх інвестиційних порад.

Прогноз ціни на Lucky Block

Price Prediction прогнозує, що у 2023 році мінімальна ціна токена становитиме 0,007 долара. Проте аналітики цього ресурсу очікують, що ціна Lucky Block може досягти максимуму в 0,009 долара. У 2024 році 1 LBLOCK буде коштувати щонайменше 0,01 долара і перевищить свій ATH.

Ця монета може зрости до 0,012 долара, а середня річна ціна становитиме 0,011 долара. Очікується, що у 2025 році 1 Lucky Block сягне щонайменше 0,015 долара.

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