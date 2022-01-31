LUNA проти AAVE: куди краще інвестувати?

Децентралізовані фінанси (DeFi) використовують розумні контракти, щоб децентралізувати та підірвати фінансову систему. DeFi прагнуть позбутися посередників та паперової тяганини, а також створити рівні можливості. Блокчейн-технологія дозволила створити численні DeFi-платформи, зокрема Terra і Aave. Який із нативних токенів цих двох платформ варто придбати?

Спочатку Aave називався ETHLend, коли Стані Кулечов запустив його у 2017 році. Це була одна з перших DeFi-платформ, що забезпечувала ліквідність для позичальників і кредиторів у криптопросторі. Також вона дозволила користувачам використовувати токени AAVE для стейкінгу, щоб отримати винагороди та знижки. Крім цього, платформа здійснює платежі Aave, дозволяє кліринг Aave та пропонує ігри Aave.

LUNA — нативний токен блокчейну Terra, який створили Даніель Шін та До Квон у 2018 році. Його побудували на Cosmos SDK, і він працював на основі консенсусного алгоритму Tendermint Delegated-Proof-of-Stake. Це DeFi-платформа, що дозволяє випускати стейблкоїни. Транзакції здійснюються миттєво та з низькими комісіями. Mirror Finance, Anchor Protocol і платіжний додаток CHAI – ось деякі проєкти цієї екосистеми.

Токен LUNA створили на блокчейні Terra, а-от AAVE є токеном на базі Ethereum. Це означає, що на AAVE розповсюджуються високі комісії за транзакції в мережі Ethereum. Щоб отримати один AAVE, вам необхідно мати 152,65 долара, а LUNA коштує 52,72 долара.

Збільшення впровадження блокчейну Terra відобразилося на ринковій капіталізації LUNA (21,08 млрд доларів), на відміну від AAVE, що має низьку ринкову капіталізацію (2,04 млрд доларів). Аналогічним чином, їхні обсяги торгів за 24 години показують, що LUNA торгується більше порівняно з AAVE (3 мілярди і 125 мільйонів доларів відповідно). Передбачається, що до кінця року поточна ціна LUNA може збільшитися в чотири рази.

Ціна токена LUNA буде залежати від його важливої ролі в блокчейні Terra, адже серед інших функцій він допомагає стабілізувати економіку. Якщо не брати до уваги ціну, LUNA варто купувати в будь-який час. Рекомендуємо придбати його якомога більше, перш ніж почнеться бичачий забіг.

Однак цього недостатньо; проведіть власний аналіз, порахуйте вартість у доларах та дійте розумно.