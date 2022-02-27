LUNA лідирує на ринку, адже закриває тиждень з прибутками вище 40%.

LUNA зростає завдяки формуванню резерву UST на суму 1 мільярд доларів у BTC.

Щоб ця висхідна тенденція продовжувалася, LUNA має подолати ключовий тижневий опір.

Terra (LUNA) — це блокчейн, який використовується для запуску алгоритмічних стабільних монет. Вона стала лідером в цьому секторі і зараз є однією з кращих DeFi-платформ з точки зору загальної заблокованої вартості.

Як і решта криптовалют на ринку, протягом останніх кількох днів LUNA дещо коливалася, але протягом останніх 48 годин зростає. Фактично вона має одні з найкращих результатів за минулий тиждень, вона зросла на понад 40%.

LUNA зростає завдяки резерву біткоїнів на 1 мільярд доларів

Минулого тижня ринки сколихнула новина про те, що Luna Foundation Guard (LFG) створює резерв у біткоїнах . Він гарантуватиме додатковий рівень стабільності та безпеки для Terra USD (UST).

Організація LFG також оголосила, що зібрала 1 мільярд доларів, які підуть на створення резерву в біткоїнах. Найкраще в цьому те, що монети заблокують на 4 роки. Через таку новину довіра інвесторів до UST зростає, а це, у свою чергу, сприяє підвищенню попиту на LUNA.

Аналітики позитивно реагують на рішення створити резерв у біткоїнах. За словами Метью Дібба зі Stack Funds, завдяки цьому коливання цін на UST знизиться.

Чи варто купувати Terra (LUNA)?

Джерело: TradingView

26 лютого 2022 року Terra (LUNA) торгувалася на рівні 74,34 долара і зросла на 13% за останні 24 години.

Починаючи з 24 лютого 2022 року LUNA активно зростає. Зараз вона торгується трохи нижче рівня тижневої підтримки 77,17 долара.

Якщо обсяги купівлі зростуть, і LUNA подолає опір на рівні 77,17 долара, то до кінця лютого монета може піднятися вище 90 доларів.

З іншого боку, якщо LUNA почне падати і проб'є підтримку Фібоначчі 23,6% на рівні 70,11 долара, то місяць може закінчити нижче позначки 65 доларів.