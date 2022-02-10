Біржа Luntivo Finance оголосила, що запускає обмежену в часі пропозицію монет, яка триватиме з 8 лютого по 28 березня. План полягає в тому, щоб ранні інвестори отримали доступ до її нативного токена управління. Та чи вартий цей новий проєкт вашої уваги? Ось що відомо на даний момент:

Luntivo Finance – це інноваційна децентралізована біржа, яка має більше функцій, ніж традиційна DEX.

Вона сподівається, що обмежена пропозиція монет сприятиме поширенню її токена LTVN.

Luntivo Finance — це перша DEX на базі Terra, одному з найбільш швидкозростаючих блокчейнів у світі.

Джерело даних: Tradingview.com

Чи стане Luntivo Finance (LTVN) вигідною інвестицією?

Наразі ми не можемо зробити аналіз цін, бо поки що проводиться попередній продаж токена. Але перевагою LVTN є те, що він новий. Як це працює з більшістю криптоактивів, важливо долучитися до проєкту на ранніх етапах.

Проте не всі ранні інвестори зможуть заробити гроші. Насправді Luntivo Finance — це DEX. Так, вона пропонує додаткові функції, як-от захищені активи для спеціалізованих токенів. Але це все-таки DEX, і це має свої наслідки.

Хоча існує багато можливостей, якими Luntivo Finance може скористатися, щоб отримати непогані прибутки, та біржа не зможе сягнути того рівня, який ми спостерігаємо у блокчейн-проєктів. Незважаючи на це, все-таки варто звернути увагу на цю монету.

В чому унікальність Luntivo Finance?

Luntivo Finance позиціонує себе як інноваційна DEX, яка не обмежується лише криптобіржею. Вона також пропонує додаткові функції для DeFi. Незважаючи на те, що її створили на базі мережі Terra, Luntivo Finance використовує Cosmos SDK як частину своєї системи.

Саме тому біржа дуже масштабована порівняно з іншими DEX. Окрім того, ї нативний токен LTVN тепер доступний на деяких DEX і, ймовірно, найближчим часом з'явиться на великих біржах.