Лише за кілька днів Apecoin (APE) від BAYC зріс більше ніж на 80%

Схоже, Apecoin (APE) є наступною великою криптовалютою, принаймні, з огляду на її ефективність протягом останніх кількох днів. Токен, який пов’язаний з NFT-проєктом Bored Ape Yacht Club, сьогодні стрімко зростає, і, схоже, не збирається зупинятися. Розглянемо деякі подробиці:

На момент виходу статті у внутрішньоденній торгівлі Apecoin (APE) зріс майже на 80%.

Кілька днів тому монету занесли до списків на FTX.

Це нативний токен NFT-проєкту Bored Ape Yacht Clube.

Джерело даних: Tradingview

Куди Apecoin (APE) буде рухатися далі?

Нещодавно відбувся лістинг Apecoin (APE) на біржі FTX. Як це часто трапляється під час початкових запусків, ціна монети дуже коливалася. Фактично в якийсь момент APE торгувався за 40 доларів, а потім впав до 6,3 долара. Однак така рання волатильність починає зменшуватися.

APE консолідується, на момент виходу статті він зріс більше ніж на 85% і торгувався приблизно за 14,3 долара. Apecoin є однією з основних NFT-монет, випущених цього року. Він пов'язаний з NFT-колекцією Bored Ape Yacht Club (BAYC), продажі якої досягли мільйонів доларів.

Ймовірно, що сьогоднішній приріст на 85% буде знижуватися, бо ранні інвестори фіксують прибутки. Ми очікуємо, що до початку наступного тижня APE нарешті стабілізується в діапазоні між 10 і 12 доларами.

Чи варто купувати Apecoin (APE)?

Немає жодних сумнівів, NFT приваблюють багатьох інвесторів. Минулого року цей сектор активно зростав, тому цілком ймовірно, що в 2022 році і пізніше NFT-сектор буде займати важливе місце в криптогалузі.

Саме тому ми настійно рекомендуємо проєкти, які дають вам доступ до NFT-сектору. Apecoin (APE) є гарним прикладом такого проєкту. Окрім того, це досить новий проєкт, і це також робить його чудовим варіантом для інвестицій.