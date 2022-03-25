Лише за останній місяць Waves (WAVES) здорожчав на 240%

Протягом першого кварталу цього року ринок криптовалют зазнавав серйознох коливань. У березні ми спостерігали кілкька значних підйомів, але інвестори не дуже йшли на ризик. Незважаючи на це, є один токен, який демонструє неймовірні прибутки. Waves (WAVES) став зіркою березня і ось чому:

Протягом останніх 30 днів ціна монета зросла на 240%.

Waves з величезним відривом лідирує на крипторинку.

Зараз монета входить до 50 найбільших криптоактивів.

Джерело даних: Tradingview

Куди Waves (WAVES) буде рухатися далі?

Останніми тижнями зростанню Waves сприяло декілька факторів. Значною мірою його ріст був викликаний збільшенням загальної заблокованої вартості (ТVL) деяких проєктів цієї екосистеми. Розглянемо приклад Neutrino Protocol, інноваційного набору інструментів для DeFi-сектору, який створили в мережі Waves. Лише за останній місяць його TVL збільшився майже на 350%.

Також оголосили, що Waves планує запустити Waves 2.0 – покращену та більш ефективну мережу. Про це повідомили 11 лютого, і хоча відтоді монета досить коливалася, її загальна тенденція залишається висхідною.

Waves розглядає можливість додати сумісність EVM з Waves 2.0, що забезпечити взаємодію між ланцюжками на платформі. Очікується, що в найближчій перспективі монета продовжить набирати обертів. Її ринкова капіталізація в 3,3 мільярда доларів може значно збільшитись.

Чи настав час купувати Waves (WAVES)

Waves (WAVES) досить активно пожинає плоди від того, що все більше розробників приходять працювати в цю екосистему. Окрім того, багато інноваційних DeFi-продуктів переходять на його протокол. Цей проєкт дійсно має світле майбутнє, і цілком ймовірно, що в довгостроковій перспективі його вартість буде зростати. Саме тому рекомендуємо придбати цю монету зараз.