Майк Тайсон запустить NFT-колекцію на Binance

Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, легенда боксу Майк Тайсон запускає NFT-колекцію Mystery Box на Binance NFT, провідній світовій NFT-біржі. Продаж розпочнеться завтра, 5 квітня 2022 року, о 14:00 за Києвом.

Спортсмен Тайсон став одним із тих знаменитостей, хто нещодавно проявив інтерес до NFT і почав вивчати цей простір.

Легенда боксу та його команда співпрацюватимуть із провідною NFT-платформою, і люди по всьому світу отримають доступ до величезної колекції, до якої увійдуть 15 000 NFT.

NFT з колекції Mystery Box коштує $44 BUSD

Учасники розпродажу зможуть придбати NFT з колекції Mystery Box за 44 долари. Долучаючись до цієї ініціативи, шанувальники зможуть заволодіти футболками, рукавичками, шортами, знаряддям для розминки та іншіми фізичними товарами з підписом Майка Тайсона.

Більше того, вони можуть отримати право власності на унікальний, раніше небачений NFT Майка Тайсона, який створив Генрік Ері, всесвітньо відомий митець, який займається криптовалютою.

Ексклюзивний доступ і винагороди

Також NFT-колекція Mystery Box від Майка Тайсона дає змогу отримувати ексклюзивні винагороди, доступ та інформацію про майбутні запуски метавсесвіту та NFT від Майка Тайсона.

Власники NFT отримають три безкоштовні спеціальні тиражі NFT, випуск яких відбудеться трохи згодом цього року.

Продаж Mystery Box NFT від легенди боксу на триватиме Binance NFT до 02:00 6 квітня 2022 року за Києвом. Незабаром після завершення первинного продажу відкриється вторинний ринок. Покупці зможуть зібрати п'ять різних дизайнів: