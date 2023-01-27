Основні тези

Рекордні 12,7 млн біткоїнів не рухалися протягом року

Це становить дві третини циркуляційної пропозиції

За останній місяць було переміщено лише 7% біткоїнів

Історія показує, що кількість довгострокових власників, як правило, зростає, коли ціна падає, хоча це може здатися нелогічним

Насправді історія дещо складніша, адже падіння обсягів торгівлі на ведмежих ринках є прихованою змінною, яка впливає на ці дані

Однією з цікавих характеристик блокчейну є публічна доступність усіляких статистичних даних про мережу.

Багато чого залежить від фіксованої пропозиції біткоїну, адже до 2140 року буде досягнуто кінцевої пропозиції в 21 млн біткоїнів. Бики використовують цей факт як приклад того, чому актив просто запрограмований на зростання ціни, бо його дефіцит неминуче рухатиме актив вгору.

Поглянувши на мережеві дані на сайті https://coinjournal.net/ , ми помітили в цих даних дивний момент.

Довгострокові власники продовжують накопичувати

Незважаючи на кровопролиття криптовалют в 2022 році, довгострокові власники продовжують накопичувати активи. З-поміж 19,27 млн біткоїнів, що зараз перебувають в обігу, 12,77 млн біткоїнів не рухалися протягом року – це рекордний максимум.

Це досить значна цифра. На графіку нижче я зобразив ці біткоїни, а також дві інші категорії: по-перше, біткоїни, які рухалися протягом останнього місяця (трейдери), по-друге, біткоїни, які не рухалися протягом місяця, але рухалися протягом останнього року (середньострокові власники).

Наразі ми маємо 66% біткоїнів, які не переміщалися протягом року – знову ж таки, це історичний. Попередній максимум був у вересні 2020 року, тоді ця позначка досягла 63%. До цього попередній максимум був у квітні 2016 року і становив 60%.

Ще 27% біткоїнів не рухалися протягом останнього місяця, а решта 7% – це можна біткоїни, якими торгували, вони переміщалися в блокчейні протягом останнього місяця.

Чому довгострокові власники збільшують свої запаси?

Очевидне запитання: чому? Чому ми спостерігаємо, як довгострокові власники суттєво накопичують свої запаси, коли ринок зазнає ударів?

Я вирішив скласти графік, на якому зобразив довгострокових власників та ціну біткоїну. І результат виявився досить цікавий: безсумнівно, існує принаймні помірний зворотний зв’язок між ціною та довгостроковими власниками. Тобто, коли ціна падає, довгострокові власники накопичують запаси. Хммм.

Та насправді це має сенс. Коли ціна падає, обсяги та інтерес до ринку, як правило, знижуються. Разом з цим зменшується торгівля, і, за визначенням, стає менше власників, які тримають актив до місяця.

Хоча розповідь про довгострокових власників, які поглинають все більші обсяги пропозиції біткоїнів, часто зображується в позитивному світлі, я не впевнений, що це розкриває всю історію в історичному розрізі.

Звичайно, добре, що кількість біткоїнів, які не рухалися більше року, зростає, адже це свідчить про те, що ці довгострокові власники, як правило, не капітулювали під час падіння ринку.

Але здоровий торговий ринок і висока ліквідність асоціюються з бичачим ринком, саме це частково є причиною того, що тут спостерігається зворотний зв’язок. Варто лише поглянути на обсяги торгівлі у 2022 році, які на централізованих біржах впали на 46% порівняно з попереднім роком, а це трильйони доларів, які більше не існують.

«Обсяги торгівли впали по всьому криптопростору. Це призвело до зниження активності, тому не дивно, що частка біткоїнів, якими нещодавно торгували, падає. Аналіз довгострокових власників висвітлює тонкі нюанси, тому не можна робити грубе припущення, що «більше біткоїнів у довгострокових гаманцях є позитивним фактом, тому ціна підніметься». Це не те, що спостерігається в історичному розрізі», – сказав Макс Купленд, керівник CoinJournal.

Я продовжуватиму стежити за активністю в мережі, адже, безсумнівно, на початку 2023 року ринок пожвавився, а більш сприятливі дані по інфляції спонукають ринок, і, можливо, ми відмовимося від високих відсоткових ставок раніше, ніж це очікувалося. Тому буде цікаво спостерігати за динамікою в мережі.

Але наступного разу, коли хтось впевнено скаже про позитивні тенденції, бо на ринку стає менше біткоїнів, пам’ятайте, що, можливо, ситуація дещо складніша.