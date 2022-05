На тлі похмурих настроїв, що панують на ринку, токен MKR від Maker DAO став променем надії. Його глобальний трафік постійно збільшується, причому більша його частина надходить із Польщі, Кореї, Японії та Росії.

Нещодавно Maker оголосив дату довгоочікуваного запуску AstraProtocol. Токен ASTR надійде в їхній блокчейн наприкінці цього місяця.

Сьогодні криптовалюта Maker стала однією з небагатьох, хто торгується в зеленому, на момент написання статті вона зросла на понад 2%.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про екосистему та монету Maker, зокрема, чи варто купувати Maker і де це можна зробити, якщо виникне таке бажання.

Maker (MKR) — це токен управління програмної платформи Maker Protocol і децентралізованої організації MakerDAO. Вони дозволяють користувачам випускати стейблкоїни DAI і керувати ними.

Токени MKR дають власникам право голосу у питаннях щодо розробки Maker Protocol, однак не виплачують їм дивідендів. Очікується, що завдяки успіху DAI їхня вартість збільшиться.

Екосистема Maker — це один із перших і найстабільніших проєктів у сфері децентралізованих фінансів. Завдяки MKR власники токенів можуть безпосередньо брати участь в управлінні DAI, і це робить його унікальним.

Кожен власник може проголосувати за майбутні зміни до Maker Protocol. Вага голосу залежить від розміру їхньої частки в MKR.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Digital Coin Price прогнозує, що ціна Maker буде рухатися вгору. Прогноз такий:

Wallet Investor робить не такий оптимістичний прогноз й очікує, що ціна монети впаде, причому суттєво. За прогнозами цієї аналітичної платформи, протягом року Maker втратить понад 60%.

