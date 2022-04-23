Французькі заклади культури повинні розробити політику NFT та підтримувати інновації Web3, про це заявив президент Франції в інтерв’ю.

Президент Франції Еммануель Макрон, який хоче здобути перемогу у другому турі цьогорічних виборів і обігнати лідерку ультраправих Марін Ле Пен, вважає, що Web3 і метавсесвіт відкривають величезні можливості для просування культури та творчого контенту.

Web3 представляє собою «вимогу та можливість»

В інтерв’ю місцевим ЗМІ Макрон підкреслив потенційні переваги цифрової революції, зокрема місце метавсесвіту в розробці культурної політики.

«Метавсесвіт має величезний потенціал у галузях культури та відпочинку, адже його застосувують в музиці, на концертах та художніх виставках тощо. Не можна розглядати нашу культурну політику без цієї революції», – зазначив він.

Макрон додав, що у Франції є унікальна можливість – вона може представити у метавсесвіті власний спосіб життя: мову, спадщину, пам’ятники та міста. Він сказав, що перенести все це у метавсесвіт, то це створить «цифрову історіографію» колективної історії Франції.

За його словами, важливо, щоб головні заклади культури Франції сформулювали NFT-політику, яка допоможе просувати та захищати учасників цього простору.

Загалом, Макрон стверджує, що Web3 «представляє собою вимогу, а також можливість, яку не можна упустити». Це можливість, якою мають скористатися Франція та Європа, якщо хочуть стати лідерами майбутнього Інтернету.

Стосовно регулювання MiCA

Такі коментарі президента Франції прозвучали через кілька тижнів після того, як Європейський парламент проголосував за Правила регулювання ринків криптоактивів (MiCA). У березні законодавці ЄС прийняли постанову, яку запропонували в 2020 році , і яка розповсюджується на ті криптоактиви, які не охоплює чинне фінансове регулювання.

Коментуючи цей крок, Макрон зазначив, що, хоча Франція і підтримує інновації, нормативні акти мають вирішальне значення, адже вони забезпечують «уніфікацію правил». За його словами, це надасть Європі основу, необхідну для «створення єдиного ринку».

«Я виступаю за швидку реалізацію регулювання MiCA, що базується на збалансованому підході, який просуває Єпропейський парламент, і на створення якого надихнула французька сторона», – сказав він.

Французький президент також заявив, що він вірить в те, що таке регулювання не зашкодить інноваціям.

«Франція буде уважно стежити за тим, щоб текст не став на заваді інноваціям і залишався максимально нейтральним по відношенню до технологій», – повідомив Макрон французьким ЗМІ.

За його словами, успіх Ledger і Sorare (двох провідних французьких фінансових технологічних стартапів) яскраво свідчить про такий намір.

В інших коментарях Макрон говорив, що хотів би, щоб Європа взяла на себе провідну роль у революції цифрової ери. Він хотів би, щоб тут Європа не залежала від США та Китаю.