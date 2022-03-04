Малайзійський міністр каже, що біткоїн та Ethereum не мають характеристик грошей.

Заступник міністра Малайзії Ямані Хафез, серед іншого, зазначив, що цифрові активи, наприклад, біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH), не підходять, якщо говорити про перспективи використання в якості платіжного засобу.

Відповідаючи на питання про криптовалюти та коментуючи те, що їх все більше використовують як гроші, міністр повідомив:

«Цифрові активи, наприклад, біткоїн та Ethereum, не підходять для використання в якості платіжного інструменту, оскільки ці активи не мають характеристик грошей».

Волатильність криптовалют

Хоча люди можуть вільно володіти цифровими активами та торгувати ними у цій країні, яка є дружньою до криптовалют, та влада не дозволила використовувати їх в якості законного платіжного засобу. І, схоже, міністр підтвердив цю позицію, посилаючись на те, чому біткоїн та інші криптовалюти, які входять до цього кошика цифрових активів, не можуть використовуватися як цифрові валюти.

«Загалом цифрові активи не є сховищем вартості та гарним засобом обміну. Це пов’язано з тим, що ці цифрові активи є спекулятивними інвестиціями і піддаються значній волатильності», – пояснив Хафез.

Також міністр відповів на питання в парламенті стосовно того, чи планує уряд регулювати криптовалюти та створювати цифрову валюту центрального банку (CBDC).

Bank Negara ще не зробив чіткого кроку в бік CBDC

Він додав, що біткоїн здійснює приблизно 10 транзакцій за секунду, і це майже ніщо порівняно зі, скажімо, понад 65 000 транзакцій, які виконуються в мережі Visa. З огляду на перспективи, які окреслив посадовець, традиційні платежні системи будуть утримувати лідерські позиції у платіжному просторі.

Також міністр пояснив, що центральний банк Малайзії Bank Negara поки що не дозволив використовувати цифрові активи для платежів. Більше того, наразі він не має жодних конкретних планів щодо випуску CBDC.

«Інструменти монетарної політики та наявні фінанси [також] залишаються ефективними для підтримки монетарної стабільності та фінансів країни», – зазначив він.

Але щоб не відкидати криптовалюти зовсім, Хафез заявив, що тепер вони є інвестиційним класом, який люди можуть вивчати. За його словами, Комісія з цінних паперів Малайзії (SC) розглядає криптовалюту як цінний актив.

Цього тижня біткоїн та інші криптовалюти потрапили в центр уваги всього світу після того, як Росія вторглася в Україну. Всього через кілька годин після початку війни власники криптовалют пожертвували неурядовій організації (НУО) криптовалюту на сотні тисяч доларів.

Вже на другий день зібрані пожертвування перевищили суму 4 мільйони, а за три дні ця сума становила більше 10 мільйонів доларів. Окрім BTC та ETH, український уряд також приймає Polkadot (DOT).