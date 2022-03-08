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Манчестер Сіті оголосив про партнерство з OKEX, і OKB почав зростати

Аналіз

Після того як платформа OKEX оголосила про спонсорську угоду з чемпіоном Англії з футболу Манчестер Сіті, ціна OKB (OKB), нативного токена цієї біржі, активно зростає. Очікується, що угода, вартість якої становить мільйони доларів, буде діяти кілька років. Що нам наразі відомо:

  • Рекламу OKEX демонструватимуть чоловіча та жіноча команди Манчестер Сіті.

  • Невдовзі після цієї новини OKB зріс, але зараз дещо втратив свої здобутки.

  • На момент виходу цієї статті монета торгувалася приблизно за 17,59 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Що означає угода з Манчестер Сіті для OKB (OKB)

Протягом останніх кількох місяців глобальні криптобіржі активно укладають партнерські угоди зі спортивними організаціями. Crypto.com потрапив у заголовки ЗМІ завдяки низці партнерських відносин із основними франшизами США, а Coinbase стала першою біржею, рекламу якої показали під час трансляції Суперкубку.

Біржа OKEX також йде цим шляхом, щоб залучити більше користувачів на свою платформу. І це грає лише на користь токена OKB. Однак, хоча у відповідь на цю новину токен дещо зріс, ми очікуємо, що OKB залишиться дуже нестабільним.

Дійсно одразу після оприлюднення цієї новини токен зріс, але невдовзі OKB знову різко впав і торгувався на рівні 17,59 долара. Проте угода з Манчестер Сіті має велике значення. Завдяки цьому багато людей дізнається про OKЕX, і ця угода забезпечить впізнаваність бренду.

Чи варто купувати OKB?

Що ж, біржові токени не є найпопулярнішим варіантом інвестицій серед криптоінвесторів. Проте якщо ви шукаєте токен, який пропонує реальні корисні функції, OKB буде чудовим варіантом.

Окрім того, наразі OKEX є однією з найбільших бірж у світі. Оскільки ця платформа продовжує здобувати визнання завдяки угодам, на кшталт партнерству з Манчестер Сіті, OKB буде розвиватися й далі. Тому цей актив дійсно варто купити, особливо зараз, коли він значно знизився.

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