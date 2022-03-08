Після того як платформа OKEX оголосила про спонсорську угоду з чемпіоном Англії з футболу Манчестер Сіті, ціна OKB (OKB) , нативного токена цієї біржі, активно зростає. Очікується, що угода, вартість якої становить мільйони доларів, буде діяти кілька років. Що нам наразі відомо:

Рекламу OKEX демонструватимуть чоловіча та жіноча команди Манчестер Сіті.

Невдовзі після цієї новини OKB зріс, але зараз дещо втратив свої здобутки.

На момент виходу цієї статті монета торгувалася приблизно за 17,59 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Що означає угода з Манчестер Сіті для OKB (OKB)

Протягом останніх кількох місяців глобальні криптобіржі активно укладають партнерські угоди зі спортивними організаціями. Crypto.com потрапив у заголовки ЗМІ завдяки низці партнерських відносин із основними франшизами США, а Coinbase стала першою біржею, рекламу якої показали під час трансляції Суперкубку.

Біржа OKEX також йде цим шляхом, щоб залучити більше користувачів на свою платформу. І це грає лише на користь токена OKB. Однак, хоча у відповідь на цю новину токен дещо зріс, ми очікуємо, що OKB залишиться дуже нестабільним.

Дійсно одразу після оприлюднення цієї новини токен зріс, але невдовзі OKB знову різко впав і торгувався на рівні 17,59 долара. Проте угода з Манчестер Сіті має велике значення. Завдяки цьому багато людей дізнається про OKЕX, і ця угода забезпечить впізнаваність бренду.

Чи варто купувати OKB?

Що ж, біржові токени не є найпопулярнішим варіантом інвестицій серед криптоінвесторів. Проте якщо ви шукаєте токен, який пропонує реальні корисні функції, OKB буде чудовим варіантом.

Окрім того, наразі OKEX є однією з найбільших бірж у світі. Оскільки ця платформа продовжує здобувати визнання завдяки угодам, на кшталт партнерству з Манчестер Сіті, OKB буде розвиватися й далі. Тому цей актив дійсно варто купити, особливо зараз, коли він значно знизився.