Манчестер Сіті оголосив про партнерство з OKEX, і OKB почав зростати
Після того як платформа OKEX оголосила про спонсорську угоду з чемпіоном Англії з футболу Манчестер Сіті, ціна OKB (OKB), нативного токена цієї біржі, активно зростає. Очікується, що угода, вартість якої становить мільйони доларів, буде діяти кілька років. Що нам наразі відомо:
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Рекламу OKEX демонструватимуть чоловіча та жіноча команди Манчестер Сіті.
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Невдовзі після цієї новини OKB зріс, але зараз дещо втратив свої здобутки.
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На момент виходу цієї статті монета торгувалася приблизно за 17,59 долара.
Джерело даних: Tradingview.com
Що означає угода з Манчестер Сіті для OKB (OKB)
Протягом останніх кількох місяців глобальні криптобіржі активно укладають партнерські угоди зі спортивними організаціями. Crypto.com потрапив у заголовки ЗМІ завдяки низці партнерських відносин із основними франшизами США, а Coinbase стала першою біржею, рекламу якої показали під час трансляції Суперкубку.
Біржа OKEX також йде цим шляхом, щоб залучити більше користувачів на свою платформу. І це грає лише на користь токена OKB. Однак, хоча у відповідь на цю новину токен дещо зріс, ми очікуємо, що OKB залишиться дуже нестабільним.
Дійсно одразу після оприлюднення цієї новини токен зріс, але невдовзі OKB знову різко впав і торгувався на рівні 17,59 долара. Проте угода з Манчестер Сіті має велике значення. Завдяки цьому багато людей дізнається про OKЕX, і ця угода забезпечить впізнаваність бренду.
Чи варто купувати OKB?
Що ж, біржові токени не є найпопулярнішим варіантом інвестицій серед криптоінвесторів. Проте якщо ви шукаєте токен, який пропонує реальні корисні функції, OKB буде чудовим варіантом.
Окрім того, наразі OKEX є однією з найбільших бірж у світі. Оскільки ця платформа продовжує здобувати визнання завдяки угодам, на кшталт партнерству з Манчестер Сіті, OKB буде розвиватися й далі. Тому цей актив дійсно варто купити, особливо зараз, коли він значно знизився.