Генеральний директор Meta (Facebook) Марк Цукерберг повідомив, що скоро у Facebook та Instagram буде доступна функція невзаємозамінних токенів (NFT). Завдяки цій функції творці та колекціонери зможуть демонструвати обрані NFT у своїх акаунтах і профілях. Ця функція буде доступна як користувачам Instagram, так і Facebook.

За повідомленням, спеціалісти Meta проведуть внутрішнє тестування функції NFT, яке розпочнеться цього тижня.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM — db (@tier10k) May 9, 2022

Крім того, Meta також планує скористатися інструментами своєї студії Spark AR, щоб забезпечити доповнену реальність для NFT в історіях Instagram. Незважаючи на те, що компанія підтвердила цю новину, вони ще не розкрили офіційну дату запуску функції NFT.

Meta і NFT – як все починалося

Ще в березні 2022 року генеральний директор Meta проанонсував цю функцію і зазначив, що компанія вивчає можливість, як можна додати на свою платформу підтримку цифрових предметів колекціонування. Окрім того, генеральний директор повідомив, що цілком реально, що протягом наступних місяців у Facebook можна буде карбувати NFT.

За допомогою блокчейн-технології та функції NFT від Meta за місяць понад 3 мільярди користувачів по всьому світу познайомилися б з цифровими предметами колекціонування. До того ж, гігант соціальних мереж опублікував прев’ю того, що колекціонери та творці очікують від майбутніх інтеграцій, серед яких буде і доповнена реальність в історіях Instagram.

Більше того, за повідомленням надійних джерел, Instagram підтримуватиме NFT, які працюють на Solana, Ethereum, Flow і Polygon. Крім того, Twitter, який є конкурентом Facebook, нещодавно показав інтеграцію NFT у фотографію профілю в його сервісі Blue для платних абонентів.