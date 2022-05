Генеральний директор Meta (Facebook) Марк Цукерберг повідомив, що скоро у Facebook та Instagram буде доступна функція невзаємозамінних токенів (NFT). Завдяки цій функції творці та колекціонери зможуть демонструвати обрані NFT у своїх акаунтах і профілях. Ця функція буде доступна як користувачам Instagram, так і Facebook.

За повідомленням, спеціалісти Meta проведуть внутрішнє тестування функції NFT, яке розпочнеться цього тижня.

