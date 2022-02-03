MATIC проти LRC: куди краще інвестувати?

Через те що блокчейн Ethereum зіштовхується з різними проблемами, він став легкою здобиччю для проєктів рівня 2. Блокчейни рівня 2 – це ті, що пов’язані з блокчейном рівня 1 і які прагнуть надавати конкретні рішення. Сюди належать: zk-Rollups, Optimistic Rollups, бічні ланюцги та Plasma. Серед усіх рішень масштабування для блокчейну Ethereum найпопулярнішими є Polygon і Loopring.

Коли Polygon запустили в 2017 році Джайнті Канані та троє інших осіб, спочатку він називався Matic. Однак у лютому 2021 року його перейменували на Polygon, платформу, яка допомагає Ethereum вирішити проблему масштабованості. Він знижує транзакційні витрати, збільшує швидкість та покращує безпеку. Через його міжланцюгову функціональність його іноді називають Інтернетом блокчейну Ethereum.

Деніель Ванг створив Loopring у 2017 році для розміщення автоматизованих маркетмейкерів (AMM). Блокчейн використовує докази zk, щоб забезпечити швидкість та ефективність транзакцій. Також він пропонує доступність даних у мережі, яка складається з кілець замовлень, майнерів замовлень та спільного обміну замовленнями. Він надає низькі комісії, високу пропускну здатність і DEX без зберігання.

Хоча обидва вони є рішеннями для масштабування, Loopring обслуговує лише DEX, а Polygon працює на будь-якій платформі: від DeFi до NFT, DEX та dApps. Це означає, що Polygon є більш універсальним, ніж Loopring. У той час як Polygon може обробляти близько 7000 транзакцій за секунду, Loopring здійснює лише 2000. До того ж, Polygon стягує менше, ніж Loopring, за транзакції з використанням Ether (0,25 і 0,74 долара відповідно).

Ціни токенів MATIC і LRC швидко змінювалися: з 2,92 долара в грудні 2021 року до 1,73 долара зараз і з 3,75 долара в листопаді 2021 року до 1,00 долара зараз відповідно. MATIC стане гарною інвестицією завдяки своїм низьким комісіям, швидкості, масштабованості та численним варіантам використання. Ми це бачимо, бо його починають масово використовувати.

З ринковою капіталізацією в 11,8 мільярда доларів він займає 15-е місце у рейтингу, для порівняння, Loopring має ринкову капіталізація в 1,2 мільярда доларів і займає 83-є місце. Обидва активи все ще коштують менше 2 доларів, і, за прогнозами, до кінця року вони будуть зростуть втричі. Обирати, який варіант підходить краще для інвестицій, варто, враховуючи те, як використовуються ці блокчейни. Виходячи з цього, MATIC буде кращою інвестицією.

Тим не менш, перш ніж інвестувати в будь-який токен, проведіть власний аналіз ринку. Переконайтеся, що ви інвестуєте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити. Дійте розумно.