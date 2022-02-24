Маєте 100 доларів — в які токени краще інвестувати

Криптогалузь буквально за одну ніч зробила людей багатими. Це єдиний ринок, який всього за кілька місяців може зрости у сотні разів, тому багато людей намагаються долучитися до цього. Але що ж робити, якщо ви маєте лише 100 доларів для інвестування? Ось вам декілька порад:

Зверніть вашу уваги на активи, що мають низьку капіталізацію, адже у них є потенціал для подальшого зростання.

Скористайтеся коливаннями ринку та створіть більше капіталу для довгострокових інвестицій.

Дійте обачно, щоб уникнути дорогих помилок.

Отож, вище ми зазначили поради для вас, і наступним завданням буде надати вам список найкращих криптопроєктів, які ви можете розглянути, маючи 100 доларів. Ось вони:

UFO Gaming (UFO)

З розвитком метавсесвіту блокчейн-ігри за принципом «Грай та заробляй» набирають обертів. Деякі з таких проєктів, як-от Axie Infinity, зросли до величезних масштабів за останні роки.

Джерело даних: Tradingview

Ігри на блокчейні мають ще великий потенціал, й UFO Gaming (UFO) пропонує вам ідеальний шанс збільшити свої кошти. Ця монета маж низьку капіталізацію, її загальна ринкова капіталізація становить близько 270 мільйонів доларів. На момент написання цієї публікації цей токен торгувався за 0,000009576 долара.

Telos (TLOS)

Також спостерігається ажіотаж навколо рішень для масштабування Ethereum. Деякі проєкти, наприклад, Polygon і Solana, широко висвітлювалися в ЗМІ, і це цілком справедливо. Всі вони дуже цікаві. І Telos (TLOS) є одним із таких проєктів, що варті вашої уваги. Він пропонує високу масштабованість і нереальну швидкість, порівняно навіть із Solana. Його ринкова капіталізація становить 282 мільйонів доларів, тому цей актив має потенціал для зростання.

WazirX (WRX)