Британський виробник автомобілів класу люкс McLaren Automotive запустив McLaren Special Operations (MSO) LAB, адже він прагне долучитися до простору метавсесвіту та Web3. У MSO LAB розмістять ексклюзивні McLaren NFT, випущені обмеженою серією, перший дроп яких має відбутися дуже скоро.

Згідно з офіційним повідомленням McLaren, MSO LAB став першим кроком McLaren на шляху до метавсесвіту, і його створили, щоб «побачити майбутні результати».

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

По суті, MSO LAB стане хабом, за допомогою якого однодумці зможуть співпрацювати в цифровій спільноті. Планують представити кілька додаткових функцій, наприклад: надаватимуть ексклюзивні бонуси та винагороди, зокрема віртуальний тур технологічним центром MSO LAB; запустять канали, доступ до яких матимуть лише учасники спільноти; а також роздаватимуть запрошення на спеціальні заходи, які проводить MSO LAB.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022