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McLaren долучається до простору метавсесвіту і запускає MSO LAB

Ринки

Британський виробник автомобілів класу люкс McLaren Automotive запустив McLaren Special Operations (MSO) LAB, адже він прагне долучитися до простору метавсесвіту та Web3. У MSO LAB розмістять ексклюзивні McLaren NFT, випущені обмеженою серією, перший дроп яких має відбутися дуже скоро.

Згідно з офіційним повідомленням McLaren, MSO LAB став першим кроком McLaren на шляху до метавсесвіту, і його створили, щоб «побачити майбутні результати».

По суті, MSO LAB стане хабом, за допомогою якого однодумці зможуть співпрацювати в цифровій спільноті. Планують представити кілька додаткових функцій, наприклад: надаватимуть ексклюзивні бонуси та винагороди, зокрема віртуальний тур технологічним центром MSO LAB; запустять канали, доступ до яких матимуть лише учасники спільноти; а також роздаватимуть запрошення на спеціальні заходи, які проводить MSO LAB.

Коли оприлюднили цю новину, головний маркетинговий директор McLaren Automotive Гарет Дансмор заявив:

«Ми створили новий спосіб взаємодії з клієнтами та шанувальниками у всесвіті Web3. McLaren Special Operations — це власний підрозділ McLaren Automotive, тому цілком доречно, що MSO LAB стане нашим домом, і тут ми будемо співпрацювати в просторі метавсесвіту та розсувати кордони можливостей і дизайну, що не обмежені фізично».

Майбутній дроп McLaren NFT

Команда дизайнерів McLaren Automotive об’єдналася з командою MSO LAB, щоб створити в обмеженій кількості оригінальні McLaren NFT, майбутній дроп яких включатиме Genesis Collection обмежений ексклюзивний NFT, на якому зображено культовий автомобіль McLaren.

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