Бета-версія основної мережі Solana Beta втратила консенсус після того, як у суботу в мережі спостерігався величезний потік транзакцій: за повідомленнями, їхня кількість була 4 млн за секунду, а швидкість — понад 100 Гбіт/с.

Згідно з повідомленням , опублікованим 1 травня, валідатори Solana успішно перезапустили блокчейн-мережу proof-of-stake після 7-годинного простою.

Валідатори успішно завершили перезапуск бета-версії основної кластерної мережі о 6:00 ранку за Києвом після того, як мережа не змогла досягти консенсусу і вийшла з ладу на 7 годин. Мережеві оператори та dapps продовжать відновлювати послуги для клієнтів протягом наступних кількох годин».

Це другий серйозний збій в блокчейні PoS Solana, який поступається лише Ethereum у секторі NFT. У вересні минулого року мережа не працювала 17 годин через те, що також стався наплив вхідних транзакцій.

Боти надсилали 4 млн транзакцій за секунду

Як стало відомо з подробиць, які опублікували у Twitter, мережа Solana вийшла з ладу в суботу близько півночі, бо боти генерували велику кількість транзакцій (4 млн за секунду), і їхня швидкість сягала 100 Гбіт/с.

Ці транзакції здебільшого були пов’язані з Metaplex Candy Machine, програмою для NFT, яку більшість нових проєктів Solana використовує для карбування NFT.

Через велику кількість запитів в мережі валідатори в кінцевому підсумку не змогли досягти консенсусу. Як результат, виробництво блоків припинилося.

Лише через 7 годин валідаторам Solana вдалося здійснити перезапуск мережі, використовуючи інструкції одного з валідаторів. Такий перезапуск, який організували через канали Discord проєкту Solana та з використанням інструкцій з Google-документу, дозволив валідаторам нарешті взяти під контроль слот 131973970.

Мережа вже знову доступна онлайн, а тим часом розробники ядра Solana вивчають цей збій, і чому валідатори не змогли відновити роботу. Metaplex оголосив про проведення заходів, які допоможуть «стабілізувати» мережу.

Ціна SOL

Після цього інщиденту SOL (нативний токен мережі Solana) різко впав на ринку. Пара SOL/USD впала до мінімальних 83,19 долара, а коли мережу перезапустили, трохи відновилася.

Наразі ця пара торгується десь за 88,56 долара, тобто за останні 24 години її ціна знизилася майже на 5,6%, оскільки загальний крипторинок бореться з тиском розпродажів.