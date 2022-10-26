Metacade анонсовано, ось Wii. Все ще думають, що це може бути Nekht Nev Crypto To Bui

Оскільки зараз панує ведмежий ринок, і всі перебувають в пошуках нової перспективної криптовалюти, на передній план вийшли токени метавсесвіту, адже вони, можливо, мають найбільший потенціал зростання. Нещодавно стало відомо про Metacade – новий розумний проєкт у просторі метавсесвіту, і розмови, які ведуться навколо галузі розваг, вказують на те, що він може перерости у щось велике.

Сьогодні ми детально обговоримо цей перспективний проєкт і розглянемо основні причини, чому Metacade може стати тією новою найкращою криптовалютою, яку варто придбати в 2023 році.

Чому варто інвестувати в метавсесвіт?

Насамперед варто згадати потенційні переваги інвестування в метавсесвіт. За даними ReportLinker , очікується, що глобальний ринок метавсесвіту зросте з 2,3 трлн гривень (у стільки він оцінюється у 2022 році) до колосальних 15,9 трлн гривень у 2027 році, тобто за п’ять років збільшиться на цілих 590%.

Окрім того, за даними Crypto.com , передбачається, що ігри на основі блокчейну будуть розвиватися в 10 разів швидше, аніж звичайні ігри. Ймовірно, кількість гравців та обсяги інвестицій серйозно збільшаться, тому проєкти метавсесвіту можуть стати лідером серед інвестиційних проєктів у криптопросторі, які принесуть значні прибутки в майбутньому.

Що таке Metacade?

За своєю суттю Metacade – це онлайн-тусовка для спільноти Web3, де можна зустрітися, пограти та відкрити для себе найкращі ігри серед однодумців. Але більше того, Metacade планує розширити свою платформу з центру для ентузіастів на ресурс розробки GameFi, створюючи нові можливості як для розробників, так і для геймерів.

Зосереджуючись на інтересах своєї спільноти, Metacade має намір залучати геймерів до індустрії, яку вони люблять, повертаючи розробку ігор у руки спільноти. Команда, що стоїть за Metacade, створює простір, де гравці можуть отримувати винагороду за вдосконалення платформи, чи то через взаємодію з розробниками ігор, чи просто через ставку на свої ексклюзивні токени MCADE для підтримки майбутнього.

Чому Metacade може стати наступною найкращою новою криптовалютою для покупки?

Універсальна платформа

Важливим аспектом культури Web3 є наголос на децентралізації. Хоча децентралізація чудова з точки зору справедливості, вона створює проблеми з організаційної точки зору, оскільки вона часто означає, що ресурси розпорошені, що потенційно може призвести до нерівномірного доступу до платформ, які пропонують Play2Earn.

Metacade прагне об’єднати найкраще з обох аспектів: платформа, яка містить усе, що вам може знадобитися, в одному місці, зберігаючи при цьому децентралізацію. Вони роблять це, об’єднуючи різні аспекти, такі як чат, гра, навчання, робота та гранти, водночас дозволяючи спільноті визначати майбутнє Metacade через децентралізовану автономну організацію (DAO) . Зрештою, це означає, що більше гравців матимуть доступ до неймовірних можливостей на одній платформі.

Розпочніть свою кар’єру в GameFi

У 2024 році Metacade планує офіційно запустити робочу область. Це дозволить розробникам ігор публікувати вакансії для спільноти Metacade, які варіюються від тестування ігор протягом кількох годин до штатної роботи з деякими передовими компаніями на передовій Web3.

Зараз пошук цих можливостей значною мірою залежить від знання потрібних людей або найкращих місць для пошуку. Metacade прагне надати кожному рівний доступ, зосереджуючись на талантах, а не на тому, кого ви знаєте.

Фінансування для масового розвитку

Одним із найбільш продуманих планів Metacade на майбутнє є запуск Metagrants. Метагранти – це унікальна можливість для ігрової спільноти фінансувати свої улюблені проекти через системи голосування. Розробники публікують потенційні ідеї, а гравці можуть голосувати за свої улюблені. Розробники-переможці отримують гранти, щоб допомогти їм розробити проект, який має невід’ємну підтримку . Гравці також можуть пізніше брати участь у тестуванні, а також залишати відгуки через ранній доступ.

Згодом Metacade планує створити віртуальну аркаду, наповнену назвами, створеними та схваленими спільнотою Metacade, і ця характеристика свідчить про те, що це може бути найкраща нова криптовалюта для подальшого розвитку.

Заробляйте більше від Play2Earn

Однією з головних цілей Metacade є розширення доступу середнього гравця Play2Earn до найкращої інформації про найновіші назви. Metacade планує зробити ці дані доступними за допомогою системи огляду, таблиць лідерів і баз вмісту, де користувачі можуть ділитися останніми порадами, як отримати максимальну віддачу від своїх ігор – і отримувати за це гроші.

Коли ви опублікуєте відгук, наприклад, ви отримаєте в нагороду токен Metacade, MCADE. Що робити, якщо ви опублікуєте допис про максимізацію свого доходу від певної гри? Вам також заплатять.

Чи варто розглядати Metacade як одну з найкращих нових криптовалют для покупки?

Унікальні аспекти Metacade роблять його сильним претендентом на майбутнє. Враховуючи його сильну спрямованість на спільноту та детальне, реалістичне бачення майбутнього, Metacade, ймовірно, вплине на майбутнє метавсесвіту.