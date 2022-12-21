Metacade проти Apecoin: ймовірно, MCADE затьмарить APE у 2023 році

Наприкінці останнього бичачого забігу Apecoin був одним із тих криптовалютних активів, які найбільше обговорювалися. Окрім того, він входить до 50 найкращих проєктів за ринковою капіталізацією . Однак у 2023 році може так статися, що MCADE затьмарить усі цінові прогнози щодо Apecoin.

У цій статті ми пояснимо, чому ваші прогнози стосовно ціни Apecoin можуть бути перебільшеними.

Що таке Apecoin (APE)?

Навесні 2022 року Bored Ape Yacht Club випустив службовий та токен управління для екосистеми APE Apecoin (APE). Власники токенів APE не тільки мають ексклюзивний доступ до сувенірної продукції, ігор, послуг і подій, але також можуть вирішувати, які партнерства та програми підтримуватиме фонд Ape Foundation. Крім того, сторонні розробники також можуть давати учасникам винагороди токенами APE.

Чи зможе APE конкурувати з MCADE у майбутньому?

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це віртуальне місце збору та центр для спільноти, що стане домом для нових, найкращих ігор GameFi та P2E, це щось на кшталт Steam для ігор на ПК. Зараз ведеться розробка різноманітних ігор, тому в Metacade кожен знайде щось для себе. Це один із факторів, що робить цей проєкт таким перспективним.

Ще одна причина оптимістичних настроїв навколо Metacade — його відданість спільноті. Він служить спільноті та пропонує багато способів для заробітку в Інтернеті, наприклад P2E-ігри, стейкінг, розіграші призів і навіть змагальні турніри.

Окрім того, через програму Metagrants Metacade даватиме фінансування розробникам-початківцям, які входять до його спільноти та мають великі ідеї. Спільнота проголосує за те, хто отримає ці гранти, і таким чином користувачі зможуть сказати своє слово стосовно того, як буде Metacade виглядати в майбутньому. Також це гарантуватиме, що на платформі завжди будуть нові цікаві ігри, які можна спробувати, і це буде вагома причина, щоб повернутися сюди знову.

Metacade буде більш успішним, ніж Apecoin. І ось чому

Тепер, коли ми вже розглянули, що таке Metacade, давайте подивимося, чому йому прогнозують вищу ціну, ніж Apecoin. Зазначимо чотири фактори, які слід враховувати, коли ви оцінюєте прогнози ціни на Apecoin у майбутньому.

У Metacade кожен знайде щось для себе

Унікальність Metacade в тому, що на одній платформі доступно безліч різних Web3-ігор. Більшість проєктів пропонують своїм користувачам лише одну гру. Це означає, що якщо комусь не подобається ця гра, у нього немає причин і далі взаємодіяти з платформою.

Кількість ігор в Metacade постійно зростає, і це дає користувачам все більше причин для взаємодії з цією платформою. Це допомагає підтримувати кількість користувачів на високому рівні та забезпечує довгострокове зростання.

Apecoin має обмежену привабливість

Під час прогнозування ціни на Apecoin слід враховувати те, що цей проєкт є розширенням NFT-колекції Bored Ape Yacht Club. Ця NFT-колекція є однією з найпопулярніших на ринку, та разом з тим й однією з найбільш висміюваних у криптоспільноті.

Багато криптоентузіастів не люблять Bored Ape Yacht Club та їхніх власників. Ці люди навряд чи коли-небудь приєднаються до Apecoin, а це може пригальмувати проєкт у 2023 році та надалі.

Metacade — це не просто ігри

Як платформа Metacade не просто дає людям доступ до найкращих ігор. Це також місце для соціальної активності, де друзі можуть проводити разом час і знайомитися з новими людьми. Особи, які бажають працювати в Web3, одного разу зможуть знайти свою першу роботу, наприклад, тестуючи ігри та керуючи спільнотами.

У цьому сенсі Metacade може стати чимось на кшталт віртуального громадського осередку чи залу, адже він забезпечує важливий соціальний простір для майбутнього метавсесвіту. Його потенціал виходить за межі ігрового сектора.

Apecoin залежить від дуже багатьох факторів

Apecoin буде нативною валютою в майбутньому проєкті метавсесвіту Otherside від Yuga Labs. Саме тому Apecoin вдалося утримати відносно високу ринкову капіталізацію.

Однак, якщо з Otherside щось піде не так (наприклад, під час запуску буде мало користувачів або виникнуть затримки), Apecoin зазнає удару. Те ж стосується й екосистеми Bored Ape Yacht Club загалом.

Це означає, що Apecoin дуже залежить від інших проєктів і не зможе досягти успіху самостійно. Важливо пам’ятати про це, коли ви робите прогнози щодо ціни Apecoin.

Metacade (MCADE) виглядає кращою інвестиційною можливістю

Враховуючи все, що описано в цій статті, вам буде простіше зрозуміти, чому прогноз ціни на Apecoin є гіршим, ніж прогноз для MCADE. Metacade пропонує на своїй платформі безліч різноманітних функцій та може завоювати величезну комбіновану цільову аудиторію з ігрового сектора, який активно розвивається. Платформа з різноманітними ігровими можливостями має набагато більше шансів залучити та успішно утримувати користувачів і може зробити це набагато швидше, ніж проєкти з однією грою.

На початку передпродажу ціна цього проєкту стартувала з 1 долара за 125 MCADE, вона буде поступово зростати і на момент завершення передпродажу за 1 долар можна буде придбати 50 MCADE. Metacade та його токен MCADE стануть одними з найкращих інвестицій у 2023 році та надалі. Потенційним інвесторам варто долучитися до проєкту, доки він не став доступним для широкого загалу. Чим раніше робляться серйозні інвестиції, тим більшим буде потенціал прибутку.