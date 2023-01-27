Metacade – це найбільша GameFi-аркада, передпродаж якої зараз проводиться

Рідко з’являється проєкт, який, здається, може серйозно підірвати індустрію вартістю 200 млрд доларів . Ще рідше можна зустріти такий криптовалютний проєкт, в рамках передпродажу якого інвестори мають можливість придбати токени за зниженими цінами до того, як проєкт вибухне.

Схоже, Metacade може стати одним із таких проєктів, адже все більше й більше кмітливих інвесторів мовчки долучаються до його передпродажу, і, за даними цього проєкту, лише за 9 тижнів вже вдалося зібрати колосальні 3,5 млн доларів.

Що таке Metacade?

Metacade оприлюднив свої плани створити в метавсесвіті неймовірну P2E-аркаду, яка революціонізує ігровий процес, адже збирається повернути прибутки ігрової індустрії назад геймерам, дозволить їм спілкуватися з друзями та грати в улюблені ігри в одному універсальному, комплексному центрі ігрової спільноти.

Схоже, ця P2E-аркада стане найбільшою в усьому криптопросторі, і це дозволить Metacade зайняти провідну позицію, отримати вигоду від величезного мережевого ефекту та завоювати величезну частину зростаючого криптоігрового сектора.

Як працює Metacade?

Metacade, передпродаж криптовалюти якої зараз проводиться, зосереджується навколо фантастичної P2E-аркади, однак також має широкий набір додаткових функцій. Наприклад, тема, що проходить через всю платформу, є тема винагород: користувачам доступно безліч можливостей заробити токени за різну діяльність.

Користувачі отримують винагороди не лише за ігри в P2E-аркаді, але й за участь у змаганнях та турнірах, що дозволяє тим, хто любить виклики, позмагатися з учасниками спільноти за шанс заробити призи та нагороди в токенах. Користувачі, які роблять свій внесок у платформу, наприклад, коли надають альфа-версію гри або пишуть огляди на ігри, також можуть отримати винагороди, адже є система стимулювання для користувачів, що має сприяти покращенню та розвитку платформи з часом.

Використання винагород таким способом означає, що цей проєкт, ймовірно, ставатиме дедалі популярнішим, адже запрацює його дорожня карта, що дасть проєкту великий імпульс та дозволить йому дуже швидко зайняти солідну позицію. Щойно буде створена база користувачів, спрацює мережевий ефект, що забезпечить постійне зростання проєкту та сприятиме тому, що користувачі тут будуть залишатися.

Проєкт працює завдяки службовому токену MCADE, який відіграє ключову роль у функціонуванні цієї платформи. MCADE є не лише критично важливим компонентом аркадної системи та дає користувачам доступ до платформи, але фактично є валютою цього проєкту. Токени використовуються для всього, від купівлі товарів до участі в турнірах, а це гарантує, що чим більше буде його впровадження, тим більше зростатиме попит на MCADE, це відбувається паралельно.

Також можна застейкати MCADE, тобто власники токенів, які мають достатньо терпіння та можуть чекати, доки ціна на нього неминуче підвищиться з часом, можуть отримувати пасивний дохід. Тимчасове блокування їхніх токенів MCADE дозволить підтримувати безпеку та розвиток платформи.

Ще одним ключовим нововведенням є ініціатива Metagrants, яка дає власникам MCADE можливість голосувати за проєкти, які талановиті розробники ігор представляють на розсуд спільноти. Власники токенів MCADE проголосують та визначать, які проєкти отримають фінансування (потім їх розмістять на платформі), а це власники можуть безпосередньо визначати майбутній напрямок розвитку платформи.

Чи може MCADE досягти 1 долара?

З огляду на надзвичайно високий потенціал, який має Metacade, нікого не здивує, що вже ведуться розмови про те, наскільки високо може зрости ціна токена MCADE, хоча зараз проводяться лише перші етапи передпродажу цієї криптовалюти.

Може здатися, що ціна в 1 долар є колосальним стрибком порівняно з передпродажними цінами, та якщо Metacade зможе отримати хоча б 2% від ігрового ринку, який оцінюється в 200 млрд доларів, ціна MCADE становитиме 2 долари — у 250 разів більше від ціни токена під час бета-фази передпродажу!

Чи стане Metacade гарною інвестицією?

Metacade вже виглядає як сильний кандидат на звання кращої монети для інвестування у 2023 році, завдяки своєму потенціалу проєкт викликає до себе неймовірний інтерес. Інвесторам, які бажають долучитися до нього, потрібно діяти швидко, адже не схоже, що передпродаж криптовалюти Metacadе триватиме довго.