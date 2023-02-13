Metacade запропонує найбільшу добірку онлайн-аркадних ігор і можливість збільшити інвестиції в 10 разів

Немає жодних сумнівів, що GameFi є сектором Web3, що активно зараз розвивається, і однією з тих сфер, на якій, ймовірно, позитивно позначаться переваги блокчейн-інфраструктури та децентралізованих фінансів (DeFi), особливо якщо брати до уваги P2E-ігри.

Хоча в GameFi-секторі вже є безліч проєктів, саме революційний новачок Metacade (MCADE) викликає справжній резонанс в цьому просторі завдяки високому потенціалу цього проєкту, а також тим прибуткам, що прогнозують тим інвесторам, які достатньо швидко зможуть придбати собі токени MCADE під час передпродажу.

Але чому Metacade демонструє такий великий потенціал, і чому інвестори вірять, що цей проєкт може очолити революцію в GameFi-секторі?

Metacade — це неймовірно приваблива інвестиційна можливість

Metacade опублікував новаторський план, за яким вони будуть надавати низку неймовірних функцій, і це дозволить проєкту зайняти вигідну позицію, щоб стати основою GameFi-сектору. Ці плани, які оприлюднили у формі детальної технічної документації , окреслюють узгоджений план проєкту здійснити революцію в ігровому секторі, даючи геймерам можливість заробляти на іграх у величезному та корисному центрі спільноти.

В основі екосистеми Metacade лежить найбільш вражаючий компонент цієї платформи — її флагманська P2E-аркада. Ця аркада блокчейн-ігор запропонує найбільший вибір аркадних ігор в Інтернеті, і в цьому унікальна відмінність платформи Metacade від переважної більшості GameFi-проєктів.

Саме ця відмінність викликає захват багатьох інвесторів; більшості проєктам GameFi-сектору важко утримати своїх клієнтів, оскільки вся їхня діяльність зосереджена навколо однієї гри. Metacade має величезну колекцію онлайн-аркадних ігор, і це означає, що проєкт, напевно, зможе підтримувати активність своїх користувачів, адже вони гратимуть у безліч аркадних ігор.

Як високо може піднятися MCADE у 2023 році?

Ціна MCADE, ймовірно, залежитиме від використання його платформи, адже для доступу до ключових функцій буде необхіден цей токен. Очікується, що завдяки бібліотеці ігор, яка весь час розширюватиметься, Metacade зможе постійно залучати до платформи нових користувачів. У цьому випадку токен користуватиметься попитом, а це приваблює інвесторів.

Окрім того, надійна дорожня карта Metacade містить добре продумані функції, як-от зворотний викуп і спалювання токенів, які, ймовірно, допоможуть зберігати вартість токену MCADE в майбутньому.

Зараз в інвестиційних групах вирує ажіотаж через цей токен, тому цілком ймовірно, що ціни різко підскочать, коли токен стане доступний для широкого загалу, адже все більше і більше інвесторів не хочуть проґавити можливість, щоб придбати собі токени MCADE.

Очікується, що в 2023 році ринкова капіталізація Metacade значно виросте, адже кількість його користувачі неминуче буде зростати. Тобто, якби їй вдалося досягти лише 25% від максимальної ринкової капіталізації Axie Infinity в 10 млрд доларів, тоді ціна токена MCADE перевищила б позначку в 1 долар.

Чи є криптовалюта гарною інвестицією?

Криптовалютні ринки можуть коливатися більше, ніж інші, вже усталені активи, й іноді це змушує інвесторів-початківців засумніватися в тому, чи варто взагалі інвестувати в криптовалюту. Фактично, в останнє десятиліття вона була кращим інвестиційним класом : 100 доларів, інвестованих у 2013 році, наразі коштують більше 150 000 доларів.

Через глобальні економічні потрясіння всі класи активів переживають важкі часи, та, оскільки багато експертів припускають, що зараз, можливо, ми сягнули дна ринку, це ідеальний час для покупки; ви зможете максимізувати свої прибутки, якщо знайдете найкращий варіант для купівлі криптовалюти прямо зараз.

Що таке Metacade?

Metacade має чіткі амбіції створити найбільшу P2E-аркаду, де буде багата колекція онлайн-аркадних ігор, а геймери зможуть отримувати дохід, граючи в свої улюблені ігри.

Проєкт Metacade викликає навколо себе ажіотаж завдяки напрочуд успішному передпродажу, в рамках якого лише за перші 10 тижнів вдалося зібрати колосальні 5 млн доларів. Відтоді проєкт, схоже, не збирається збавляти оберти, і ця позначка вже сягнула 6,2 млн доларів, бо інвестори поспішають придбати собі MCADE за зниженими передпродажними цінами.

Як працює Metacade?

Користувачі Metacade можуть скористатися розгалуженою системою винагород, це можливо завдяки надійним зовнішнім джерелам прибутку. Платформа зароблятиме гроші на платній рекламі та списках вакансій на сайті, а також братиме плату за доступ до ігрової спільноти Metacade. Окрім того, також стягуватимуть плату зі сторонніх ігрових компаній, якщо ті захочуть запустити на платформі свої ігри. Всередині платформи дохід генеруватиметься за рахунок платних ігор, а також стягуватимуть плату за участь у турнірах.

Токен MCADE — це валюта, яка використовується на всій платформі в якості винагороди та для обміну цінностями. Також токен виграє від стейкінгу, в результаті якого, ймовірно, зменшиться пропозиція токенів в обігу, адже інвестори, які бачать довгостроковий потенціал проєкту, стейкають свої токени, щоб отримати пасивний дохід.

Схема Metagrants від Metacade дозволить власникам MCADE голосувати за розподіл коштів, що підуть на розробку ігор. Талановиті команди розробників ігор зможуть винести свої ідеї безпосередньо на розсуд спільноти, і ця програма об’єднає всю спільноту, а також сприятиме залученню та утриманню користувачів.

Чому варто інвестувати в Metacade?

Схоже, Metacade очолить революцію в GameFi-секторі, тому ті надзвичайно низькі ціни на токени MCADE, що доступні в рамках передпродажу, дають рідкісну можливість долучитися на ранньому етапі до проєкту, який має потенціал стати лідером сектору, який активно розвивається.

Цілком реально, що проєкт принесе х100, тому передпродаж, який уже користується великою популярністю, можливо, завершиться вже незабаром. Ніхто не здивується, якщо MCADE стане однією з кращих криптовалют, які можна придбати зараз, правда ж?