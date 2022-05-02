UniX, нативний токен UniX Gaming, офіційно внесли до списків MEXC Global, однієї з 20 найкращих бірж. Лістинг відбувся невдовзі після того, як компанія UniX Gaming оголосила про запуск панелі запуску Final Round.

Біржа MEXC стала другою централізованою біржею, яка розмістила UniX, і до кінця року ще має відбутися кілька лістингів.

Завдяки цьому лістингу власники токенів UniX тепер зможуть внести свої токени в гаманець MEXC, і, за планами, торгівля в реальному часі стане доступна сьогодні о 17:00 за Києвом. Після цього клієнти MEXC зможуть торгувати токенами UniX, а також виводити їх.

Коли оприлюднили новину про лістинг, співзасновник і генеральний директор Unix Gaming Мірко Базіл Доелджер заявив:

«Це вже другий лістинг на централізованій біржі, який ми проводимо цього року, і ми з радістю чекаємо, що протягом наступних кількох місяців відбудеться ще кілька. Це був чудовий рік для нас, адже нещодавно ми повідомили про запуск нашої стартової панелі Final Round, над якою ми працюємо разом з DAO Maker та SL2 Capital. Ми дуже вдячні за підтримку нашої спільноти і будемо тримати вас в курсі новин».

MEXC Global

MEXC є провідною криптовалютною біржею, і багато людей називають її гарною біржею. Особливо добре вона підходить для криптовалютних інвесторів-початківців.

У MEXC Global понад 7 мільйонів користувачів, і завдяки лістингу токена UniX мільйони людей зможуть отримати до нього доступ, особливо ті, хто торгує на цій біржі.

Біржа надає криптопослуги комплексно, зокрема доступна спотова та маржинальна торгівля, ETF з кредитним плечем, торгівля деривативами та послуги стейкінгу.

UniX Gaming

Компанію UniX Gaming запустили в червні 2021 року, і вона стала першою у секторі ігор для заробітку (P2E), хто поєднав задоволення від ігор і можливість для людей заробляти.

Окрім ігор для заробітку, UniX ще надає стипендії гравцям із менш розвинених країн.

Завдяки стипендіям від UniX вдалося створили найбільшу ігрову спільноту або гільдію в усьому світі. Вона налічує понад 190 000 учасників.