MicroStrategy буде й надалі купувати та утримувати біткоїни

Генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор озвучив таку ж позицію під час попереднього інтерв'ю.

Акції компанії впали паралельно тому, як стався розгромом криптовалют і акцій. На даний момент вони здешевшали на 35% з початку цього року.

За словами фінансового директора американської компанії, яка займається розробкою програмного забезпечення, MicroStrategy буде купувати більше біткоїнів і не планує розпродавати свої запаси криптовалюти.

Фонг Ле заявив Wall Street Journal, що це план компанії щодо інвестування в криптовалюту, і він таким й залишиться, незважаючи на нинішні ринкові перспективи.

У листопаді минулого року ціна біткоїну сягла рекордних 69 000 доларів, але цього місяця відбулася значна корекція, і в понеділок вартісь цього криптоактиву впала до мінімальних 33 000 доларів.

Хоча за день флагманський цифровий актив відновився на 8% і зараз коштує близько 36 750 доларів, тиск розпродажу ще активний, оскільки Федеральна резервна система США планує підвищити процентні ставки, і наростає геополітична напруженість між Росією та Україною.

Негативні настрої, викликані цими факторами, продовжують тиснути на інвесторів на фондовому ринку, і, ймовірно, завдяки каскадному ефекту напруга відчується й на ринку криптовалют.

Також фінансовий директор додав, що, незважаючи на ведмежі перспективи для загального крипторинку, MicroStrategy не буде відхилятися від своєї стратегії.

«Якщо у нас з'являються надлишкові грошові потоки або ми знаходимо інші способи залучити кошти, ми продовжуємо вкладати їх у біткоїн», — повідомив Ле WSJ.

Компанія MicroStrategy володіє близько 125 000 біткоїнів, які вона придбала за середньою ціною в 30 159 доларів.

Окрім того, що компанія збільшує свої запаси BTC, вона також розглядає інвестиції в ринок облігацій, забезпечених біткоїнами. Ле сказав, що їхня публічна компанія вийде на цей ринок, ймовірно, до 2023 року, хоча це буде залежати від ліквідності на ринку.

Компанія постійно полює за новими інвестиційними можливостями, щоб диверсифікувати ризики, а також щоб збільшувати прибутки акціонерів у біткоїнах.

Коментарі Ле з'явилися через кілька днів після того, як генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор заявив в інтерв'ю, що компанія не готова продавати свої біткоїни. Більше того, ці коментарі з’явилися після того, як акції компанії різко впали в понеділок.

Через падіння загальні втрати акцій компанії з п’ятниці збільшилися до 30%, і це відбувається паралельно кривавій бійні, що спостерігається серед криптовалютних та технологічних акцій. З початку року ці акції впали на 35%. За прогнозами, аналогічні негативні перспективи очікують і на інші криптоцентричні компанії.

Нещодавнє зниження акцій відбулося після того, як з’ясувалося, що Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) відхилила заходи MicroStrategy, які не відповідають стандартам GAAP (Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку). Це пов’язано з тим, що компанія вирішила відкоригувати збитки від знецінення BTC, а це, за повідомленням SEC, вплине на фінанси компанії, що займається програмним забезпеченням.

Після відхилення SEC у компанії повідомили, що вони внесуть необхідні зміни в майбутні звіти про прибутки, і, ймовірно, ми побачимо ці зміни у звіті за четвертий квартал, який оприлюднять 1 лютого.