Американський мільярдер і підприємець Марк Кубан й досі з оптимізмом дивиться на Polygon (MATIC), навіть незважаючи на те, що останніми днями цей альткоїн дещо ослаб. Кубан вважає, що в 2022 році Polygon випередить Bitcoin і Ethereum за темпами зростання. Однак протягом останнього тижня у MATIC спостерігаються деякі ведмежі тенденції. Розглянемо деякі важливі моменти:

На даний момент MATIC торгується за 1,58 долара, тобто за останні 24 години він знизився приблизно на 5%.

Протягом останнього тижня ця монета мала тенденцію до зниження.

Через геополітичну кризу в Європі ціна Polygon (MATIC) може знизитися ще більше.

Джерело даних: Tradingview

Довгострокова картина для Polygon (MATIC)

Інвестори, на кшталт Марка Кубана, зазвичай дивляться на довгострокові перспективи монети, а не на короткострокові. Так, дійсно останніми днями ціна MATIC рухалися вниз. Монета намагається перетнути позначку в 2 долара і, ймовірно, найближчими тижнями зіштовхнеться з більшою слабкістю.

Проте довгострокові основи для Polygon є бездоганними. Також будемо спостерігати, скільки інституційних грошей надходить до MATIC. Це і є довгострокова картина, про яку говорить Кубан.

Мільярдер вважає, що Polygon є найбільш важливим рішенням для масштабування Ethereum і має величезний потенціал. Окрім того, прогноз для MATIC на 2022 рік виглядає позитивно. За деякими прогнозами, до 2025 року MATIC може сягнути 100 доларів.

Чому варто придбати Polygon (MATIC)

Як зазначалося вище, Polygon (MATIC) має просто дивовижні фундаментальні основи. Цей проєкт робить серйозні кроки, зокрема створює власну екосистему, щоб скористатися ажіотажем та захопленням навколо NFT та ігор, пов’язаних із криптовалютою.

Polygon може стати таким же великим, як Ethereum. Той факт, що монета торгується за 1,5 долара, є гарною ознакою того, що настав час купувати. Ця монета може швидко вибухнути в найближчому майбутньому.