Мільярдер Рікард Салінас Плієго, який згідно останньому рейтингу Forbes займає третю сходинку серед найбагатших людей у Мексиці, повідомив , що біткоїн становить найбільшу частку в його портфелі ліквідності.

Салінас, який раніше закликав інвесторів тримати принаймні частину свого портфелю в еталонній криптовалюті, виступав на конференції Bitcoin 2022 в Майамі в четвер.

«У мене є портфель ліквідності. У ньому 60% займає біткоїн та біржові фонди біткоїну, а ще 40% – це надійні акції, зокрема нафтогазових компаній, а також золото. Це те, чим я володію», – зазначив керівник Grupo Elektra.

Судячи з цих повідомлень, загальна кількість біткоїнів і супутніх продуктів, якими володіє Салінас Плієго, значно збільшилася за останні два роки. У 2020 році мексиканський мільярдер заявляв, що близько 10% його портфелю займав BTC.

Як і тоді, його нещодавні коментарі свідчать про те, що біткоїн є кращою інвестицією, аніж державні облігації.

«У мене точно немає облігацій», – заявив він під час виступу на конференції. Потім він назвав облігації «жахливою інвестицією», яку він буде обходити десятою дорогою.

Салінас стверджує, що біткоїн є кращим активом, оскільки через посилення грошово-кредитної політики центрального банку та підвищення процентних ставок прибутковість облігацій стала найнижчною за останні сімдесят років. Стосовно ефективності облігацій він сказав:

«Це найгірша інвестиція. Я маю на увазі, найкраще, що може статися з вами, – це якщо ви отримаєте назад свої 100 доларів. Це найкраще, що може статися».

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022