За словами Легге, оподаткування визначить майбутнє DeFi і NFT

Мішель Легге, керівник відділу, що досліджує оподаткування криптовалют, в компанії Koinly, яка надає криптовалютний калькулятор і трекер портфелю, заявила, що події останніх кількох місяців (від указу Байдена до гіперінфляції у світовій економіці) вивели розмови про CBDC на передній план.

Цифрові валюти центрального банку – це цифрове представлення фізичної валюти країни, яке випускає центральний банк, щоб забезпечити швидкі та доступні транзакції і посилити контроль над кредитно-грошовою політикою.

Легге заявила, що уряди жадають CBDC, і пояснила свою думку тим, що ці активи пропонують владу та контроль, варто для прикладу розглянути систему соціального кредиту Китаю. На відміну від майбутнього, в якому можливості біткоїну будуть розширюватися, CBDC — це «загалом інший блокчейн-звір», — сказала вона.

Відповідаючи на питання, які з популярних проєктів-вбивць залишиться на ринку, Легге заявила, що, хоча вже вдалося досягти великого прогресу у роздрібному використанні DeFi, вона сподівається, що криптопростір не будуть оподатковувати так, що він просто піде у забуття.

Експертка також стверджує, що NFT відкрили цілий низку нових можливостей у криптосвіті та за його межами:

«Якщо громадськість може взаємодіяти з «блокчейном» за допомогою зображень, то логічно припустити, що все, що ми звикли бачити на папері, можна буде оцифрувати та володіти ним за допомогою NFT.

Як це може виглядати на найпростішому рівні? Можна буде ділитися сертифікатами, дипломами про закінчення вузу, медичними картами, страховими полісами, свідоцтвами про народження, паспортами тощо».

Окрім того, Легге стверджує, що подібно до ігрової індустрії, може виникнути нова галузь, що забезпечить створення, розповсюдження та управління NFT за допомогою документа, що підтверджує право власності на нього. Однак, вона додала, що податкове регулювання відіграватиме ключову роль у визначенні успіху NFT.

«…ніхто не хоче, щоб з них стягували податки за помилкову «вигоду» від «використання» полісу медичного страхування. Усі, у тому числі й податківці, мають розуміти, що NFT, які використовуються таким чином, мають нульову вартість».