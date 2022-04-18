Mokens зібрав 2 мільйони доларів і запускає токен на Polygon

Mokens League, платформа для кіберспорту на базі NFT, завершує початковий раунд фінансування на суму 2 мільйони доларів, про це Coin Journal дізнався із пресрелізу.

Ця багатокористувацька ігрова платформа, де можна грати та заробляти в режимі реального часу, також оголосила про те, що збирається запустити в мережі Polygon свою внутрішньоігрову валюту – токен MOKA.

Спорт переходить в блокчейн в режимі реального часу

У кіберспортивних іграх цієї компанії будуть використовувати MOKA як основний службовий токен екосистеми. Mokens переносить кіберспортивні ігри в блокчейн в режимі реального часу, розпочнуть вони з футболу, і триватиме робота над тенісом, баскетболом, хокеєм тощо.

Гравці можуть скористатися MOKA, щоб зробити ставки на ігри, що знаходяться в конкурсних списках банку «Win to Earn». Вони використовують токени, щоб долучитися до матчу, і чекають у черзі, доки не приєднаються гравці з таким же рейтингом.

Переможці отримують призи. Комісія, яку стягує Mokens League за використання послуг платформи, зовсім мізерна.

Безкоштовний демо-режим гри

Нові гравці можуть спробувати щастя, не ризикуючи реальними грошима,для цього потрібно скористатися режимом безкоштовної гри. Щоб почати грати на ранніх стадіях, можна придбати базові NFT.

Mokens Leagues планує оголосити про ці токени наприкінці місяця і почати продавати їх у травні. Продаж закінчиться, коли не залишиться жодного токена.

Мартін Репетто, генеральний директор Monsters League Studios, заявив:

Ми схвильовані і з нетерпінням чекаємо, коли крипто-ігри почнуть масово набирати обертів, однак не можемо не відмітити, що наразі існує фундаментальна проблема із існуючими іграми за принципом «грай та заробляй», які сплачують людям винагороди за те, що вони просто витрачають час на гру, яка не приносить результатів. Це не викликає інтерес і не привавлює, і, безперечно, такі ігри не існуватимуть довго. NFT і токени можуть заманити гравців грати в наші ігри, а-от що примусить геймерів залишитися з нами назавжди, так це фантастичний ігровий процес та механізм кіберспорту. Ігри, в які зараз найдовше грають у світі, — це кіберспортивні змагання. Саме тому наш головний пріоритет — створити гру, у яку весело грати, до якої легко долучитися, але яку важко повністю освоїти.

На Mokens NFT чекає світле майбутнє

Майбутнє Mokens NFT виглядає досить багатообіцяючим: будуть функції керування клубом, ігровий процес метавсесвіту та такі активи метавсесвіту, як декорації та стадіони. Персонажів перенесуть із гри в метавсесвіт.

Передпродаж токенів MOKA зараз відкрито. Mokens League планує до кінця вересня цього року випустити демо-версії для кількох гравців у режимі реального часу в приватному режимі, а публічну бета-версію запустять в першому кварталі 2023 року.