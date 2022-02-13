Останні кілька днів Monero (XMR) значно зростав. Однак монета не змогла піднятися вище важливої зони пропозиції і різко впала. Отож, що буде далі з цим популярним токеном конфіденційності? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Monero (XMR) намагається подолати важливу зону пропозиції на рівні 180 доларів і щоразу різко падає.

На момент виходу статті цей токен конфіденційності торгувався приблизно за 168 доларів, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години він знизився на 6%.

Якщо XMR підніметься вище 200 доларів, бикам доведеться перетворити зону пропозиції в 180 доларів на зону попиту.

Джерело даних: Tradingview

Monero (XMR): прогноз та аналіз цін

Протягом кількох років у Monero (XMR) були злети та падіння. Ця криптовалюта зіштовхнулася з деякими регуляторними проблемами, і її довелося вилучити зі списків певних великих бірж. Але це не завадило монеті, і вона дійсно зростає.

На початку року токен відчув серйозний тиск продажів, та потім XMR різко відновився. Проте бикам не вдається утримуватий його ціну вище зони пропозиції в 180 доларів. На цьому рівні трейдери фіксують прибутки, тому XMR різко падає щоразу, коли намагається подолати цей поріг.

Якщо бики збираються підняти XMR вище 200 доларів, вони мають подолати позначку в 180 доларів. Якщо вони цього не зроблять, то, скоріше за все, монета повернеться до поточної зони попиту в 140 доларів. На момент написання статті Monero (XMR) торгувався за 168 доларів.

Чи варто купувати Monero (XRM)?

За останні кілька років з’явилося багато токенів конфіденційності. Та Monero (XMR) входить до числа найбільш успішних. У травні минулого року XMR сягнув максимуму в 519 доларів і доки не зміг повторно піднятися до цього рівня.

Поточна низхідна тенденція дає покупцям чудовий шанс купити монету за низькими цінами. Можливо, XMR знадобиться час, щоб повернутися до позначки в 500 доларів, та в нього є достатній потенціал для зростання, і з поточними цінами можна отримати гарні прибутки.