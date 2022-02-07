Навряд чи потрібно вам представляти цю милу собачку. Проте ви, можливо, не знаєте, що до вчорашнього дня це був найдовший період, коли ця криптовалюта не знижувалася. Це тривало починаючи з жовтня 2021 року.

Shiba Inu зростає завдяки тому, що має відбутися солідне спалюванні токенів, зокрема на День святого Валентина (заплановано Burn Party); також через те, що монета отримала серйозних партнерів у галузі здійснення платежів, а також завдяки активній розробці SHIBVERSE.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Shiba Inu, ця стаття саме для вас.

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Що таке Shiba Inu?

Особа під псевдонімом Ryoshi створила монету Shiba Inu в серпні 2020 року. Творець називає себе «ніким» і додає, що спроби розкрити його ідентичність, навіть якщо вони будуть успішні, не мають жодного сенсу.

Ця мем-монета швидко стала популярною та здобула цінність, оскільки спільноту інвесторів привабив її милий шарм у поєднанні із заголовками та твітами від таких людей, як Ілон Маск та Віталік Бутерін.

Спочатку вона була лише однією з багатьох мем-монет, та популярність Shiba Inu різко зросла після того, як Віталік Бутерін спалив свої токени SHIB, половину з яких він отримав від Ryoshi. Після того, як вартість SHIB зросла, токени, які були у Бутеріна, могли б коштувати мільярди.

Чи варто купувати Shiba Inu сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Вкладайте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Shiba Inu

Crowd Wisdom наводить низку прогнозів із різних дотаків та вебсайтів щодо ціни SHIB у 2025 році. Згідно з цими прогнозами, ціна буде становити 0,07, 0,00054, 0,00007, 0,00014, 0,00013, 0,0014, 0,00017, 0,0002 і 0,000049 долара.

Середня ціна складає 0,008 долара, що в чотири рази перевищує поточну ціну. Максимальна – 0,07, а мінімальна ціна – 0,000049 долара.

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