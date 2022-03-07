MovieBloc б’є рекорди і вже зріс на 82% протягом останніх 24 години
MovieBloc, децентралізована платформа для поширення фільмів і контенту, зростає через новини про те, що їй вдалося укласти прибуткові партнерські угоди з кіностудіями. Цікаві фільми, які можна на ній переглянути, сприяють величезній популярності цієї платформи.
У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про MovieBloc, дізнаєтесь, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати MovieBloc.
Де зараз найкраще купувати MovieBloc
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Що таке MovieBloc?
MovieBloc використовує блокчейн-технологію, щоб вирішити проблеми, які виникають через домінування корпорацій у театральній галузі та індустрії домашніх розваг.
Творці досить прозорим способом отримують свою частку прибутку, дані про аудиторію та рівні можливості для перегляду. Глядачі мають доступ до різноманітних фільмів і контенту, а також отримають винагороди, якщо надають послуги кураторів, створюють субтитри чи надають спільноті маркетингові матеріали.
На цій платформі можна переглянути майже 1000 фільмів і драм. У довгостроковій перспективі MovieBloc прагне створити найбільшу кіноекосистему, яка орієнтується на своїх учасників.
Чи варто купувати MovieBloc сьогодні?
Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.
Прогноз ціни MovieBloc
MovieBloc перевершив очікування і вже подолав позначку в 0,01 долара. За даними Price Prediction, у 2023 році він буде коштувати щонайменше вдвічі більше. Він може сягнути максимальних 0,023 долара, а середня річна ціна становитиме 0,021 долара.
Очікується, що в 2024 році 1 MovieBloc коштуватиме щонайменше 0,029 долара. Токен може зрости до 0,034 долара, а середня річна ціна становитиме 0,030 долара. У 2025 році він буде торгуватися щонайменше за 0,043 долара.
MovieBloc у соціальних мережах
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— Binance (@binance) December 2, 2021