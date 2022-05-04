Учора відбувся запуск Marshall Rogan Inu на Binance Smart Chain, і, за даними Coin Market Cap, він досяг рекордного максимуму в 0,04 долара. Разом з тим він з’явився на біржі PancakeSwap. Токен продовжує зростати і сьогодні.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати Marshall Rogan Inu, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Marshall Rogan Inu

Оскільки MRI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MRI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MRI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на MRI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MRI.

Що таке Marshall Rogan Inu?

Marshall Rogan Inu — це мем-монета, що поєднала в собі UFC і монети на собачу тематику. Цей проєкт позиціонується як перший токен, що пропонує бійцям UFC пряме спонсорство за допомогою Еther та нативного токена MRI.

Бійці можуть скористатися цими коштами, щоб покрити свої витрати, або ж можуть поділитися ними зі спільнотою. MRI буде спонсором заходів та тренувальних таборів для бійців і допоможе фінансувати медичне лікування, щоб підтримати їхнє здоров’я та збільшити їхні потенціали заробітку.

До спортсменів, спонсором яких виступає MRI, належать Чейл Соннен, Брендон Морено, Боббі Грін, Дерек Брансон тощо. Цей проєкт назвали на честь Маршалла Рогана, собаки популярного коментатора UFC Джо Рогана.

Чи варто купувати Marshall Rogan Inu сьогодні?

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж рішення, що позначаться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Marshall Rogan Inu

Price Prediction прогнозують, що цього року ціна Marshall Rogan Inu сягне щонайменше 0,097 долара. Вона може піднятися до 0,11 долара, а середня річна вартість буде становити 0,10 долара.

У 2023 році один MRI буде коштувати щонайменше 0,15 долара. Максимальна ціна може становити 0,17 долара, а середня річна буде на рівні 0,15 долара. Вони прогнозують, що за два роки токен сягне максимальних 0,26 долара, а у 2025 році монета коштуватиме щонайменше 0,30 долара.

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