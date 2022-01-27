У вересні 2021 року у Сальвадорі визнали біткоїн законним платіжним засобом і хочуть побудувати у країні « біткоїн- місто» .

МВФ заявляє, що криптовалюта становить загрозу фінансовій стабільності країни та правам споживачів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) радить Сальвадору переглянути своє рішення щодо біткоїну, згідно з яким у країні визнали цю криптовалюту законним платіжним засобом. При цьому у МВФ посилаються на ризики, які, за словами представників цієї організації, пов’язані з використанням криптовалюти.

Сальвадор став першою суверенною державою, яка прийняла закон про визнання біткоїну офіційним засобом оплати у травні 2021 року. Закон про біткоїн набув чинності у вересні, і зараз можна заробляти та використовувати криптовалюту по всій країні.

Уряд цієї країни виділив кожному громадянину, який має обліковий запис гаманця Chivo, біткоїн на суму 30 доларів США (приблизно 22 фунти стерлінгів). Також встановили понад 200 біткоїн-банкоматів, щоб сприяти використанню криптовалюти в бізнесі.

Хоча і раніше виникали певні проблеми в реалізації цього рішення, президент Наїб Букеле стверджує, що країна забезпечить використання біткоїнів.

Проте МВФ завжди прохолодно ставився до такої ідеї, варто лише згадати останній коментар, один серед багатьох, який оприлюднили минулого року.

У повідомленні , яке опублікували у вівторок, керівники цієї глобальної кредитної організації заявили, що визнання біткоїну законним платіжним засобом несе великі ризики. Вони зазначили, що окрім потенційного впливу на фінансову стабільність, криптовалюта також може поставити під загрозу «фінансову стабільність та права споживачів».

Таким чином, МВФ «закликав владу звузити сферу дії закону про біткоїн та позбавити біткоїн статусу законного платіжного засобу», – говориться в повідомленні.

Президент Букеле раніше вже рекламував будівництво біткоїн-міста. Цей проєкт залежить від прибутку, який отримають від підвищення цін і від того, що за допомогою біткоїн-облігацій збираються влити готівку на суму 1 мільярд доларів.

Проте глобальна фінансова установа відстоює свою позицію і заявляє, що плани Сальвадору щодо облігацій, забезпечених біткоїнами, також викликають занепокоєння. Згідно зі звітом МВФ, ці плани становлять ризики для фінансової стабільності країни.

Незважаючи на застереження, МВФ позитивно оцінив можливе збільшення цифрових платежів завдяки використанню у Сальвадорі електронного гаманця Chivo. Наприкінці консультативного форуму із цією центральноамериканською країною керівники МВФ відзначили, що цифровий гаманець може «підвищити доступність фінансових послуг».

Однак вони закликали країну прийняти більш суворі правила, щоб забезпечити належний нагляд за екосистемою.

Минулого тижня Букеле повідомив, що у країні скористалися падінням цін на цифровий актив і додали до скарбниці ще 410 біткоїнів.

Уу листопаді 2021 року ціна біткоїну піднялася приблизно до 69 000 доларів, а потім відбулася корекція, і у січні цього року його вартість становить мінімальні 33 000 доларів. На момент написання цієї статті криптовалюта компенсувала частину збитків і торгувалася близько 38 200 доларів.