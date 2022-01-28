Сьогодні ціна токена MXC в реальному часі становить 0,09 долара, а денний обсяг торгів складає 34 789 429 доларів. Ми оновлюємо наші ціни MXC в USD в режимі реального часу. За останні 24 години токен MXC зріс на 25,65%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити MXC, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати MXC

Оскільки MXC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MXC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MXC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на MXC

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MXC.

Що таке MXC?

MXC — це інфраструктура Web3.0, що має поєднати реальний світ та метавсесвіт. Мережа працює на основі механізму Proof-of-Participation (PoP) з використанням супернод, що забезпечує масштабованість і безкоштовні відкриті мережі.

MXC — нативний токен утиліти, який використовується, щоб забезпечити пристроям доступ до вільної відкритої бездротової мережі; щоб запускати у мережі суперноди, використовуючи токени MXC для стейкінгу; щоб керувати NFT, майнити з мереж LPWAN та супутникових мереж, а також при використанні служб штучного інтелекту.

Також токен використовують під час голосування щодо управління, щоб визначити, як розподіляти ресурси мережі.

Чи варто купувати MXC сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто ретельно проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни MXC

Tech News Leader прогнозує, що за рік MXC може зрости до 0,18 долара, що вдвічі перевищує поточну ціну. За 5 років він буде коштувати 0,57 доларів, а за 10 — трохи менше 4 доларів.

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