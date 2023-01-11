На крипторинках спостерігається затишшя перед бурею

Основні тези

Криптоволатильність знизилася, і в період відносного спокою надзвичайна мережева активність вщухла

Однак досі викликають занепокоєння події навколо Genesis, Gemini та DCG

На ринках можуть знову початися коливання, коли цього тижня оприлюднять дані про інфляцію в США

Цей період нагадує відносно спокійні часи, що були до обвалу FTX у жовтні

Після шалених американських гірок, які спричинив шокуючий крах FTX, на крипторинках настав період помітного спокою.

З огляду на те, що 2022 рік став абсолютним і тотальним кровопролиттям, виглядає дещо підозріло, що на цифровому ринку спостерігається кілька тижнів відносного спокою.

Однак показники свідчать, що останні кілька тижнів були одними з найспокійніших за останні декілька років. Враховуючи страх перед криптоінфекцією, який став результатом краху FTX, це є добрим знаком.

У криптоколах досі спостерігається підвищений страх

Зважаючи на це, зараз є достатньо причин для хвилювання. Як заявив учора генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг, коли повідомив, що Coinbase скорочує ще 20% свого персоналу, «може відбутися ще більше подій», і «на ринку досі багато страху».

Минулого тижня криптокредитор Genesis звільнив 30% своїх працівників та, за повідомленнями, розглядає можливість банкрутства. Клієнтські активи на суму 900 млн доларів криптобіржі Gemini, яку заснували близнюки Вінклвосси, залишилися в підвішеному стані в Genesis, адже це її єдиний кредитний партнер по продукту Earn.

Близнюки вимагають відставки Баррі Сілберта, генерального директора компанії Digital Currency Group (DCG), яка володіє Genesis, та звинувачують його в обмані клієнтів Gemini Earn.

DCG відреагував на таку заяву та назвав її «ще одним відчайдушним і неконструктивним рекламним трюком Кемерона Вінклвосса, який хоче зняти з себе провину». Також в компанії підтвердили, що «використають всі засоби правового захисту у відповідь на ці зловмисні, неправдиві та наклепницькі атаки).

DCG також є материнською компанією Grayscale Bitcoin Trust, фонду який зараз продається з величезною знижкою по відношенню до вартості своїх чистих активів. Після краху FTX ця знижка сягнула рекордних 50%, оскільки інвестори сумнівалися в безпеці його резервів (вчора я писав про GBTC).

Наразі ринки залишаються стабільними

Зараз, доки розгортаються усі ці епізоди, ринки залишаються стабільними. Спостерігається відносно приглушена активність, і фактично мережева активність повертається до свого нормального рівня, що зовсім незвично останнім часом.

Наведений нижче знімок демонструє чистий обсяг коштів, що заводять на біржі та виводять з них. Від початку року активність була млявою, вона досягла екстремальних значень у листопаді та грудні минулого року, коли спочатку обвалилася біржа FTX, а потім почали виникати питання щодо стану Binance.

Ідея про те, що мережева активність нормалізується, посилюється, якщо подивитися на волатильність біткоїну. Найбільша у світі криптовалюта деякий час торгується боком, і 30-денний індекс волатильності Пірсона показує, що вона значно знизилася до тих рівнів, що були до падіння FTX у грудні.

Макроекономічне середовище виглядає більш оптимістично

Це не просто перепочинок у криптопросторі. Сьогодні загальне макросередовище виглядає принаймні трохи яскравіше, ніж минулого місяця. Інфляцію ще не вдалося приборкати, але два рази поспіль дані по інфляції були нижчими, ніж очікувалося, і з’явилася надія, що вона, можливо, вже досягла свого піку.

Останній раз процентні ставки підвищили на 50 базисних пунктів проти 75 базисних пунктів, які були два попередні місяці, і хоча голова ФРС Джером Павелл та інші керівники центробанку підтвердили, що ставки будуть і надалі підвищуватися, доки не вдасться подолати інфляцію, ринок почав обережно рухатися вгору після того, як інфляція в Європі склала 9,2%, порівняно з 10,1%, що були минулого місяця.

Тепер чекаємо на індекс споживчих цін в США, який мають оприлюднити у четвер, і цей день, як завжди, буде дуже важливим для ринків. Варто очікувати коливання на криптовалютних ринках, адже монети намагатимуться оцінити, що може зробити Джером Павелл з політикою процентних ставок.

Зрештою, ми вже знаємо, що криптовалюта сильно пов’язана з фондовим ринком – за винятком тих випадків, коли, знаєте, високопоставлені керівники виявляються шахраями (FTX), або перестають існувати монети, що входили до десятки кращих (LUNA).

У криптопросторі ніколи не буває нудно

Наприкінці жовтня біткоїн, здавалося, просто зав’яз на позначці близько 20 000 доларів. Трейдери ставали дедалі більш нетерплячими, тому я попередив, що від неприємного падіння криптовалюту, можливо, відділяє лише одна подія.

Через три тижні біржа FTX обвалилася. Я ніколи не думав, що це станеться, просто все збіглося в часі, однак ті умови, за яких я писав ту статтю, нагадують мені те, що я відчуваю зараз. Дивно, що ринки мають наскільки коротку пам’ять, та ми вже це проходили.

Криптовалюта не буде довго залишатися в стороні, і цей клас активів досі переживає складні часи. Вищезгадані події навколо DCG, GBTC, Genesis і Gemini — це лише декілька прикладів з тих мільйона речей, що можуть погіршитися будь-якої миті.

Також подейкують, що керівник Binance Чанпен Чжао перебуває під слідством, бо SEC звинувачує його в відмиванні грошей; Coinbase звільняє 20% свого персоналу після того, як ціна її акцій впала на 90%, і лише Богу відомо, що там розкриється під час слухання судової справи проти Сема Бенкмана-Фріда.

А ще є макроекономіка, де на інфляцію впливає купа факторів: російсько-українська війна чи безліч інших змінних. Останні кілька тижнів були спокійними, та не хвилюйтеся – божевілля скоро повернеться на ринки.