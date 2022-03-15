Останні 4 дні поспіль VeChain (VET) падає і, схоже, це буде кривава бійня для токена. І хоча в голову приходять песимістичні думки, але VeChain насправді демонструє стійкість. Дійсно цей токен впав, але не так дуже, як інші криптоактиви. Отож, як виглядає його шлях до відновлення?

Оскільки VeChain (VET) збирається зростати, він зіштовхнеться із серйозним опором на рівні 0,06 долара.

Зараз монета торгується за 0,045 долара, тобто за день зменшилась на 3%.

Бичачий прорив настане, лише якщо VET зможе піднятися вище 0,06 долара.

Джерело даних: Tradingview

VeChain (VET): прогнози та аналіз цін

Можна лише похвалити стійкість, яку продовжує демонструвати VET. Але незважаючи на це, у монети й досі спостерігається довгостроковий ведмежий тренд. Однак є ознаки того, що вона намагається консолідуватися. Головне наше завдання зараз — спостерігати за рівнем опору в 0,06 долара.

Хоча останніми тижнями VET кілька разів намагався подолати цей поріг, але майже щоразу йому це не вдалося зробити. Оскільки настрої на ринку криптовалют покращуються, бики VET планують зробити ще одну спробу подолати позначку в 0,06 долара. Якщо їм вдасться піднятися вище, то, можливо, монета зможе зрости до 0,08 долара.

Тобто поточна ціна підвищиться майже на 45%. Але якщо знову ця спроба VET подолати 0,06 долара буде невдалою, то він може знизитися до 0,03 долара, а потім знову спробує консолідуватися.

Чому варто придбати VeChain (VET) прямо зараз?

Як зазначалося вище, довгострокова тенденція для VET залишається ведмежою. Монета істотно впала від своїх історичних максимумів і зараз намагається знайти достатній попит.

Проте фундаментальні основи мережі VeChain завжди були зірковими. Більше того, довгострокові перспективи для VET є дуже позитивними. Завдяки нещодавньому падінню інвестори мають змогу придбати цей проєкт зі знижкою, порівняно зі звичайними цінами.