На тлі криптозими Metacade (MCADE) активно продається в рамках передпродажу й ось чому

З огляду на тривалу криптозиму, через яку багато інвесторів залишилися невдоволені нерівними прибутками (якщо такі були) у 2022 році, очікується, що 2023 рік принесе більш зелені пасовища. Багатьом токенам прогнозують тріумфальне повернення, та є серед них один, на який багато людей нещодавно зробили великі ставки. Він називається Metacade, й ажіотаж навколо цього проєкту призвів до того, що під час передпродажу його токени активно розпродаються. Читайте далі і ви дізнаєтесь, чому це відбувається.

Криптозима, що досі триває, викликала в багатьох інвесторів мороз по шкірі

Оскільки інфляція зросла, відсоткові ставки підвищилися, а кілька найвидатніших гравців криптопростору обвалилися у 2022 році, під час поточної криптозими багато проєктів значно знизилися порівняно зі своїми максимумами 2021 року. Біткоїн, який часто вважають еталоном результативності криптовалюти, приблизно за рік впав на 77,5% від максимуму в 69 000 доларів США, який був в листопаді 2021 року, до мінімуму в 15 476 доларів.

За цей же період альткоїни, як-от DOT, обвалилися на -92%, а інші гравці продемонстрували трохи більшу стійкість. TRX, наприклад, має схожі результати, як у BTC, він впав на -74,9% від максимуму 2021 року до мінімуму 2022 року. Хоча на початку 2023 року ціни трохи піднялися, дехто досі вважає, що негаразди криптозими ще не закінчилися. Незважаючи на постійне падіння ринку, є один токен, що залучає мільйонні інвестиції, — Metacade.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це хаб для P2E-спільноти, що прагне стати лідером революції GameFi-сектора. Його мета — бути платформою номер один у Web3, на якій можна досліджувати простір, навчатися та грати в P2E-ігри з максимальною віддачею. Metacade надає гравцям усі інструменти, необхідні для просування вперед у цьому швидкозростаючому просторі, як-от спеціалізовані форуми, огляди на ігри, таблиці лідерів та альфа-версії популярних GameFi-ігор, якими діляться ветерани P2E-сектора.

Більше того, він сприяє створенню лояльної спільноти, адже дає гравцям якомога більше цінності. Окрім регулярних турнірів, розіграшів призів і змагань, Metacade використовує на користь силу децентралізації та криптографії, сплачує гравцям винагороди за їхній внесок у спільноту і дає їм право голосу в іграх, в які вони будуть грати. Вони навіть планують запустити дошку вакансій, та щоб проєкт з часом перетворився на децентралізовану автономну організацію (DAO) .

Глибокий аналіз основних функцій Metacade (MCADE)

У традиційних іграх гравці можуть ділитися відгуками та порадами з іншими учасниками і при цьому не отримують нічого за свої зусилля. Кому це вигідно? В першу чергу платформі, на якій публікуються ці огляди та поради.

Metacade розуміє це, і замість того, щоб отримувати користь і нічого не давати на заміну, він сплачує токени MCADE безпосередньо користувачам за їхню роль у розвитку спільноти. Це означає, що навіть якщо ви тільки робите перші кроки в P2E-секторі, ви можете заробляти, просто поділившись своїми думками про нову гру, в яку ви грали, або публікуючи поради, якими можуть скористатися інші гравці для просування вперед.

Окрім того, наприкінці 2023 року Metacade вручить свій перший Metagrant. Програма Metagrants дозволить спільноті виділити кошти проєкту для конкретних розробників ігор, і це дозволить профінансувати наступне покоління P2E-ігор, які матимуть підтримку спільноти. Розробники зможуть подавати свої ігрові пропозиції на один із конкурсів Metagrant, ідея, яка набере найбільше голосів власників MCADE, отримує фінансування зі скарбниці.

Готову гру розмістять у віртуальній аркаді Metacade, і будь-хто зможе насолодитися нею. Все, що потрібно, — одна новаторська гра, створена спільнотою, і Metacade може потрапити в центр уваги ЗМІ, а це призведе до стрімкого зростання токена MCADE.

Як вже згадувалося раніше, Metacade також створить дошку вакансій. Її планують запустити у 2024 році, тут будуть доступні одноразові підробітки, позиції на неповний робочий день та штатні посади, які дозволять працювати із титанами Web3-простору та GameFi. Незалежно від того, чи хочете ви тестувати ігри за допомогою середовища тестування Metacade, щоб отримати додатковий прибуток, чи бажаєте стати розробником ігор, ви обов’язково знайдете тут щось, що відповідає вашим навичкам.

І нарешті, наприкінці 2024 року Metacade повністю перетвориться на DAO. Очікується, що фундамент цьому буде закладено вже у другому кварталі 2023 року. У результаті такого переходу основна команда Metacade відійде в тінь та передасть управління обраним членам спільноти Metacade. З цього моменту власники MCADE визначатимуть майбутнє першої у світі демократичної віртуальної аркади.

Metacade (MCADE) може стати одним із кращих гравців 2023 року

Отож, наскільки гарні результати демонструє Metacade під час свого передпродажу, незважаючи на тривалу криптозиму? За перші сім тижнів передпродажу MCADE вдалося залучити приблизно 3,4 млн доларів від тисяч інвесторів по всьому світу.

Ціна на токени MCADE вже зросла з початкового рівня в 0,008 до 0,012 долара, при цьому очікується, що до кінця передпродажу ціна досягне позначки 0,02 долара. Однак багато аналітиків вважають, що MCADE має набагато більший потенціал для зростання, дехто стверджує, що до кінця 2023 року він сягне принаймні 0,20 долара, якщо криптозима вщухне, як і прогнозується.

Це підтверджується тим фактом, що GameFi збирається вибухнути цьогоріч. За даними Absolute Reports , річний темп росту цього сектора становитиме 20,4% в період між 2022 і 2028 роками, тоді як Crypto.com прогнозує, що він буде зростати набагато швидше: на 100% за рік. Враховуючи важливість соціальних центрів для геймерів і переваги Metacade як першопрохідця, незабаром він може стати головним осередком для всього, що стосується P2E-сектора.

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