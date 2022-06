На тлі паніки на ринку сектор DeFi реформується

У криптопросторі останнім часом спостерігаються тривожні тенденції, проте одна з них минулого тижня привернула особливу увагу. Solend, кредитна платформа на базі Solana, провела голосування управління, щоб взяти контроль над приватним гаманцем.

Приватний гаманець (який відтепер будемо називати «китом») поклав на цю платформу кредитування 5,7 млн SOL, що наразі становить 200 млн доларів. Використовуючи цю позицію в якості застави, кит взяв у позику стейблкоїни на суму 108 млн доларів. Ці 5,7 млн токенів SOL становили понад 95% усіх депозитів на платформі.

Проблема виникла, коли ціна Solana впала разом із загальним ринком, у зв’язку з цим вартість застави кита різко знизилась, і увімкнувся можливий сценарій ліквідації. У такому випадку ринок буде переповнений, і вартість токена Solana може обвалитися.

«У гіршому випадку ситуація для Solend може завершитися безнадійним боргом», – заявили в Solend. «Це може викликати хаос та спричинити навантаження на мережу Solana».

Якщо порівняти цю кількість токенів SOL з обсягами торгівлі, то можна побачити, який вплив це матиме на ринок, причому, ймовірно, боти впливатимуть на DEX, що ще більше посилить низхідний, який виникне, якщо гаманець випустить активи на ринок.

Ліквідаційна вартість позики становить 22,27 долара США, тобто, щоб розпочалася ліквідація, поточна ціна має знизитися на 35%. Це значне зниження, хоча лише цього року Solana впала на 80%, і цілком реально, що вона впаде ще на 35%. Таке падіння вже не за горами, адже минулого тижня Solana опустилася до позначки в 25 доларів.

Цей протокол намагався зв’язатися з китом, щоб попрохати його (чи її) поповнити кредит, але у відповідь була тиша, а гаманець не здійснює активність вже майже два тижні. Отже, вони провели голосування, у ході якого вирішили тимчасово взяти контроль над гаманцем кита та зменшити ризики для протоколу.

Після захоплення гаманця планували ліквідувати цього кита за допомогою позабіржових транзакцій, а не автоматичних механізмів, щоб не виник ефект доміно через ліквідацію в мережі.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Відтоді кит переказав 25 млн доларів на ринки Mango, і таким чином обмежив руйнування, яких би зазнав Solend, якщо б почалась ліквідація.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022