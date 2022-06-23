На тлі паніки на ринку сектор DeFi реформується

У криптопросторі останнім часом спостерігаються тривожні тенденції, проте одна з них минулого тижня привернула особливу увагу. Solend, кредитна платформа на базі Solana, провела голосування управління, щоб взяти контроль над приватним гаманцем.

Приватний гаманець (який відтепер будемо називати «китом») поклав на цю платформу кредитування 5,7 млн SOL, що наразі становить 200 млн доларів. Використовуючи цю позицію в якості застави, кит взяв у позику стейблкоїни на суму 108 млн доларів. Ці 5,7 млн токенів SOL становили понад 95% усіх депозитів на платформі.

Проблема виникла, коли ціна Solana впала разом із загальним ринком, у зв’язку з цим вартість застави кита різко знизилась, і увімкнувся можливий сценарій ліквідації. У такому випадку ринок буде переповнений, і вартість токена Solana може обвалитися.

«У гіршому випадку ситуація для Solend може завершитися безнадійним боргом», – заявили в Solend. «Це може викликати хаос та спричинити навантаження на мережу Solana».

Наслідки ліквідації

Якщо порівняти цю кількість токенів SOL з обсягами торгівлі, то можна побачити, який вплив це матиме на ринок, причому, ймовірно, боти впливатимуть на DEX, що ще більше посилить низхідний, який виникне, якщо гаманець випустить активи на ринок.

Ліквідаційна вартість позики становить 22,27 долара США, тобто, щоб розпочалася ліквідація, поточна ціна має знизитися на 35%. Це значне зниження, хоча лише цього року Solana впала на 80%, і цілком реально, що вона впаде ще на 35%. Таке падіння вже не за горами, адже минулого тижня Solana опустилася до позначки в 25 доларів.

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Цей протокол намагався зв’язатися з китом, щоб попрохати його (чи її) поповнити кредит, але у відповідь була тиша, а гаманець не здійснює активність вже майже два тижні. Отже, вони провели голосування, у ході якого вирішили тимчасово взяти контроль над гаманцем кита та зменшити ризики для протоколу.

Після захоплення гаманця планували ліквідувати цього кита за допомогою позабіржових транзакцій, а не автоматичних механізмів, щоб не виник ефект доміно через ліквідацію в мережі.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrowshttps://t.co/Xp7Xym5LQt — Rooter | Solend (hiring!) (@0xrooter) June 18, 2022

Відтоді кит переказав 25 млн доларів на ринки Mango, і таким чином обмежив руйнування, яких би зазнав Solend, якщо б почалась ліквідація.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step. So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem. — Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022

Однак, хоча це і знизило вразливість протоколу Solend, та загроза ліквідації й досі залишається, а це означає, що Solana балансує на межі.

Але давайте на секунду зупинимося, щоб подумати про це.

Прецедент

Я розумію, що протокол не заволодів гаманцем, адже гаманець вилучив кошти самостійно, однак голосування пройшло, і такий був їхній план. Варто також зазначити, що після бурхливої реакції у Twitter, Solend провів ще одне голосування, щоб скасувати попереднє голосування.

Однак це якраз абсолютна протилежність того, якою має бути криптовалюта: децентралізованою, стійкою до цензури та відкритою.

А оскільки з’явився прецедент, то де буде пролягати межа? Чиїми рахунками потенційно можуть заволодіти? Чи можуть великі рахунки об’єднатися, щоб захопити менші та викачати їхні кошти? Чи можуть власники протоколів претендувати на активи з гаманців, якщо, на їхню думку, ті діють у спосіб, що не відповідає їхньому баченню?

Реальність така, що все можливо, адже цей сектор централізований, і зараз виник небезпечний прецедент. За іронією долі, по суті, основною причиною створення криптовалюти була боротьба з ризиками централізації. Якщо засновник біткоїн Сатоші Накамото ще живий, то він (чи вона), мабуть, здригається від жаху.

New vote idea — instead of liquidating the solend whale, everyone that votes yes to this proposal gets to keep the whales’ funds instead. Solend will have a lot of bad debt but the token holders that voted yes will be rich. lfg! — Cobie (@cobie) June 19, 2022

Кит

Наразі невідомо, хто є цим китом, але протокол підсунув йому свиню. Хтось вклав свої кошти, щоб взяти кредит і зробити, що він хоче. А тепер протокол та його власники хочуть забрати такий привілей, щоб захистити ціну власного токена. Гроші говорять, правда?

Як виявилося, цей протокол не є одноранговим та відкритим. Натомість це централізована платформа кредитування, яка вимагає, щоб інвестори довіряли її власникам та іншим користувачам. Рамки не перенесли, а скоріше за все, їх повністю демонтували.

Це не децентралізовані фінанси. Навпаки, це дуже-дуже централізовані фінанси.