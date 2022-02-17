Учасники з білого списку отримають шанс виграти різноманітні призи в трьох акціях.

Переможці отримають свої винагороди в Tether (USDT).

NAGAX запустить свою платформу соціальної торгівлі на початку березня.

NAGAX, платформа соціальної торгівлі, офіційний запуск якої заплановано на 7 березня 2022 року, оголосила про період попередньої реєстрації, що розпочинається сьогодні, 17 лютого, і триватиме до моменту запуску основної мережі.

Як стало відомо з пресрелізу, який опублікували в CoinJournal, платформа для монет Naga стверджує, що період попередньої реєстрації або внесення до білого списку дасть зацікавленим інвесторам можливість одними з перших ознайомитися з можливостями платформи.

Три акції, в яких розіграють 35 000 доларів США

Під час періоду, коли додаватимуть бажаючих в білий список, відбудеться розіграш 35 000 доларів, які розіграють в трьох акціях протягом усього промо-періоду.

У першій акції учасники матимуть шанс виграти токени USDT на суму 10 000 доларів, які розподілять між трьома переможцями. Щоб стати одним із тих, хто виграє 5 000, 3 000 або 2 000 доларів, учасники мають зареєструватися в системі NAGAX та отримати ID. Після цього їм треба лише прорекламувати майбутній запуск NAGAX, використовуючи групу в Telegram або сторінку в соцмережах, які мають відношення до криптовалюти.

Поділіться інформацією про екосистему NAGAX, вкажіть дату запуску, додайте канал в Telegram та офіційний вебсайт, прикріпіть знімок екрана своєї рекламної кампанії та надішліть їх через цю форму Google .

Якщо віи завершили попередню реєстрацію на платформі NAGAX, то можете взяти участь у другій акції. Серед перших 10 000 людей проведують розіграш, у якому п’ять переможців отримають по 1000 доларів.

За повідомленням, у третій акції перші 2000 користувачів, які здійснили попередню реєстрацію, отримають по 10 доларів у біткоїні (BTC).

Що таке NAGAX?

NAGAX – це платформа для соціальної торгівлі та рішення для криптовалютного гаманця, яке запустять 7 березня. NAGAX підтримує 100 цифрових активів, а також пропонує більше 700 пар для криптоторгівлі та торгівлі деривативами.

Гаманець NAGAX підтримує 20 блокчейнів і пропонує захист та зберігання приватних ключів нового рівня.

Для інвесторів, які хочуть придбати криптовалюти на платформі, доступні такі варіанти оплати: кредитна картка та банківський переказ.

Платформа планує розвиватися й далі, надавати досвід Web3. Також вона додасть спотову та ф’ючерсну торгівлю іншими продуктами, як-от стейкінг, панель запуску та NFT-маркетплейс.